親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
黨產爭議題難解
勞基法修惡抗議
藍綠各黨拚2018
空汙問題待解決
逆風少年的困境
政治
軍事
綜合
築夢新臺灣

冷氣團來了！中部以北低溫14度 空氣品質差

遊行律師遭警抓捕 台北律師公會要求「道歉、懲戒」

2017-12-25 00:05聯合報 記者林孟潔╱即時報導

勞團23日舉行反勞基法修惡大遊行，警方遭控帶走多名學生、律師和記者，執法過當。台北記者公會24日發出聲明指出，警方未表明法律依據，抓捕數名律師上警備車丟至內湖郊區，嚴重侵害律師執業權，要求政府道歉，懲處現場指揮官，點名中正一分局長、介壽派出所長，也要求公布執法過當警察名單、懲戒名單。

公會聲明指出，警方沒有舉牌、警告或命令解散，擅自限制人民人身自由，律師丁穩勝、陳又新上前欲和指揮官溝，卻被介壽派出所長蔡漢政下令抓捕，再以警備車載至內湖郊區。公會認為嚴重侵害律師執業權，發出嚴正抗議。

※台北律師公會聲明全文如下：

12月23日，由於勞基法修法爭議，上萬民眾站上街頭抗議，表達對此修法之不滿心聲，行使憲法所賦予集會遊行之表意自由權，至夜間十一點許，約有五十名民眾在台北車站東三門遭警察層層警力包圍、阻擋、不准離去。警方並無說明限制人身自由之依據，亦無任何集遊法規定之舉牌、警告或命令解散行為，逕行限制人民之人身自由將近二小時，其中同時包括記者與數名在陳抗現場協助民眾的律師。

幾經僵持，於現場協助之丁穩勝律師出示律師證與身著律師袍之陳又新律師欲上前與現場指揮官溝通，嘗試解決僵局，使人群解散，避免衝突產生。詎料，警方指揮官即介壽派出所所長蔡漢政，下令抓捕現場律師，且悍然拒絕表明法律依據，將律師抓捕上警備車後丟至內湖郊區。

昨夜警方抓捕丁穩勝、陳又新等數名律師之行為，使律師無法在現場，提供人身自由遭限制之當事人適時法律協助，嚴重侵害律師之執業權利，本會表示嚴正抗議並聲明如下：

1. 保障人權、實現社會正義及促進民主法治為使命本是律師的天職

依我國律師法，律師以保障人權、實現社會正義及促進民主法治為使命本是律師的天職，為確保集會遊行之權利得以落實，及民眾意見得以充分表達，律師在場係為提供法律協助，並敦促執法者自制。況於當日夜間，律師出面是為與警方協調放行民眾，使陳抗活動平息落幕，然竟發生無故「抓捕律師」之情事，這無疑是對民主人權的嚴重戕害，亦對於在野法曹之執業權利造成強烈侵害。

2. 政府對於律師保護人權之作為應給予最大程度的尊重

台灣從過去戒嚴時期至今，從未發生過在陳抗現場「抓捕律師」的現象。過去警方與在場律師之間，存在一種律師在場維權警方反而可以讓律師協助溝通的默契，著名的323行政院佔領事件，當時國民黨執政下的警察，尚不敢抓捕在場的顧立雄律師等人，甚至在暴力清場時還容許律師協助疏導陳抗民眾。然昨夜警方抓補律師，並未說明其抓捕行為之法律依據，抑且，在現代法治社會中，保護公民的基本政治人權，本是律師的基本職責之一，在此呼籲政府及警察執法單位，除應恪遵法律所規定之義務外，對於律師保護人權之作為應給予最大程度的尊重，勿讓執法體系輕易成為侵犯人權的工具。

3. 國家應給予言論自由及集會遊行權最大程度之保障

民主與自由一直是民主國家的核心價值，要落實這些終極目標，國家是必要給予言論自由及集會遊行權最大程度之保障。集會自由權為普世人權，具有公民意識的人民本得以團體形式，針對經濟、社會及政治議題積極參與、表達意見及相互交流，促進民主多元社會的健全發展。政府、司法機構皆應在制度設計、執法過程、法律適用上，使人民得以在毫無恐懼的狀態下行使集會權利，而非無任何法律依據，打壓、阻嚇人民行使集會、表達公共意見等基本人權。

4. 本會嚴正強烈譴責「抓捕律師」之違法行徑，侵害人權及律師執業權利

本會作為長期支持並關注人權、民主法治社會發展之律師團體，本會諸多會員曾在2014年太陽花運動等集會遊行案件中，提供遭到司法追訴之公民相關法律協助與刑事陪同偵訊、法庭辯護等協助，深刻理解到人民若喪失言論自由、集會遊行的權利，民主理念將再無永續存在的可能。

本會要求政府應調查此次抓捕過程、決策過程及執法手段，並應道歉、懲處現場指揮官（至少包括中正一分局局長、介壽派出所所長），且於兩週內公布執法過當之警察名單、懲戒名單！

台北律師公會今晚發聲明，嚴正抗議警察抓捕律師行為。記者林孟潔／翻攝
台北律師公會今晚發聲明，嚴正抗議警察抓捕律師行為。記者林孟潔／翻攝
分享
台北律師公會今晚發聲明，嚴正抗議警察抓捕律師行為。記者林孟潔／翻攝
台北律師公會今晚發聲明，嚴正抗議警察抓捕律師行為。記者林孟潔／翻攝
分享

集會遊行警察

相關新聞

蔡總統談基本工資：我夢想的數字是3萬

2017-12-24 23:39

柯文哲：有權利陳抗 但不能癱瘓交通

2017-12-25 00:13

賴揆與工商團體座談 二度延期

2017-12-25 00:26

台北律師公會：違法抓律師 警應道歉

2017-12-25 00:23

推擠、圍堵、載人 北車一夜不寧

2017-12-25 00:20

警方：沒脫女衣 沒抓律師

2017-12-25 00:19

勞團：驅離陳抗 如對暴民

2017-12-25 00:16

蔡總統：最低工資3萬元是我的夢想

2017-12-24 19:17

前勞部次長批勞基法草案 公開與前東家唱反調

2017-12-24 19:03

感謝同仁陳抗辛勞 警署長陳家欽探視受傷員警

2017-12-24 18:58

抗議勞基法遊行變調 女警手指遭折斷

2017-12-24 14:52

下令驅離陳抗民眾挨批 柯文哲臉書公布宣傳片說政績

2017-12-24 14:41

集會遊行遭當暴民驅離 勞團譏：政府彷彿在防賊

2017-12-24 14:36

影／下令驅離遊行群眾 柯P:不能癱瘓交通

2017-12-24 14:21

學生抗議遊行受傷 清大學生會譴責警方執法過當

2017-12-24 13:38

勞工怒吼 綠委：勞基法修法計畫不會改變

2017-12-24 13:21

北車最後衝突點 陳抗群眾、警方門裡門外大對抗

2017-12-24 13:06

抗議群眾阻礙幹線交通遭驅離 柯文哲：我下令的

2017-12-24 13:03

勞工抗議遊行 警方：未脫女上衣、沒逮任何人

2017-12-24 13:00

反勞基法修惡遊行 律師被逮：重回威權國家？

2017-12-24 12:58

民進黨不撤回勞基法再修法 立委：受傷很重想速戰速決

2017-12-24 12:24

民調逾6成民眾支持撤回勞基法 綠委：沒打算

2017-12-24 12:22

律師被逮捕帶走 徐永明：台灣不能走威權國家的回頭路

2017-12-24 11:46

低薪過勞嚴重 孫大千：台灣恐走向衰退萎縮的未來

2017-12-24 11:36

驅離變「丟包」？李茂生舉3法條狂酸執法有問題

2017-12-24 11:35

陳抗女半身赤裸遭警脫衣壓制？ 北巿警：她自己脫的

2017-12-24 11:23

律師被強行帶走 黃國昌：我以為只有國民黨幹得出來

2017-12-24 11:22

抗議勞基法修法變游擊戰 警方蒐證偵辦

2017-12-24 10:45

參與遊行民眾回立法院 抗議警方執法過當

2017-12-24 10:33

談勞基法修法 柯文哲：受不了修法一年還沒執行

2017-12-24 10:30

承認下令驅離民眾 柯文哲：堵住交通還是要排除

2017-12-24 10:21

警察抓民眾 學生：台北街頭上演大逃殺

2017-12-24 10:06

律師遭逮捕 台灣重回威權國家？

2017-12-24 07:50

抗議勞基法民眾佔車站路口 警方強勢驅離

2017-12-24 07:42

多名記者、律師遭帶走 今早學生開記者會重申訴求

2017-12-24 06:31
看更多

熱門文章

役政署長進軍營被攔 司機罵兵：你們都是吃狗屎的！

2017-12-24 08:25

律師遭逮捕 台灣重回威權國家？

2017-12-24 07:50

摃上！役政高官闖營區 陸軍力挺成功嶺依規定執勤哨兵

2017-12-24 09:42

役政署長強闖軍營 包正豪：以為當官了不起的下作行為

2017-12-24 09:04

陳抗女半身赤裸遭警脫衣壓制？ 北巿警：她自己脫的

2017-12-24 11:23

國防部下令 空軍研發戰機「滑跳板戰術」

2017-12-24 10:01

律師被強行帶走 黃國昌：我以為只有國民黨幹得出來

2017-12-24 11:22

婦聯會改組 雷倩當選婦聯會新任主委

2017-12-24 17:03

蔡總統：最低工資3萬元是我的夢想

2017-12-24 19:17

辜嚴倬雲聲明：婦聯會可解散 不做不當轉型正義幫凶

2017-12-24 17:42

前勞部次長批勞基法草案 公開與前東家唱反調

2017-12-24 19:03

署長遭攔司機罵人 役政署又自爆過去不用登記就能入營

2017-12-24 11:28

台灣可能會搞入聯公投？邱毅：台灣完了！

2017-12-24 15:23

警察抓民眾 學生：台北街頭上演大逃殺

2017-12-24 10:06

民進黨不撤回勞基法再修法 立委：受傷很重想速戰速決

2017-12-24 12:24

承認下令驅離民眾 柯文哲：堵住交通還是要排除

2017-12-24 10:21

鳳展計畫多花近兩百億買八項裝備 這兩項當場遭打槍

2017-12-24 08:07

婦聯會主委改選 潘維剛、雷倩現激戰

2017-12-24 13:19

役政署長闖軍營 陸軍：有通行證仍要安檢

2017-12-24 10:33

役政署長駕駛嗆軍營衛哨吃狗屎 內政部：調職處置

2017-12-24 18:17

前總統府高層夫人倒戈…主和派雷倩6票全拿

2017-12-24 23:57

F-16戰機性能提升多花近兩百億 增加戰力報你知

2017-12-24 08:07

育兒百寶箱喊卡 陳時中的少子化政策全掛

2017-12-24 18:20

抗議勞基法遊行變調 女警手指遭折斷

2017-12-24 14:52

驅離變「丟包」？李茂生舉3法條狂酸執法有問題

2017-12-24 11:35

入冬空氣最糟糕一天 能不出門就不出門

2017-12-24 15:30

境外汙染到了 學者呼籲：關門窗

2017-12-24 23:34

北部14站空氣品質橘警 傍晚恐更糟

2017-12-24 15:08

羅智強評估轉戰大安文山議員 梁文傑酸：來我這區選吧

2017-12-24 11:35

雷倩當選婦聯會主委 辜嚴倬雲：不做不正當轉型正義幫兇

2017-12-24 23:34

民調逾6成民眾支持撤回勞基法 綠委：沒打算

2017-12-24 12:22

律師被逮捕帶走 徐永明：台灣不能走威權國家的回頭路

2017-12-24 11:46

遊行律師遭警抓捕 台北律師公會要求「道歉、懲戒」

2017-12-25 00:05

下令驅離陳抗民眾挨批 柯文哲臉書公布宣傳片說政績

2017-12-24 14:41

學生抗議遊行受傷 清大學生會譴責警方執法過當

2017-12-24 13:38

民進黨秘書長背書 草屯鎮長選舉整合成功

2017-12-24 12:02

空軍鳳展專案多花近兩百億 成美方強塞軍購之門？

2017-12-24 08:06

王炳忠坦白：被隔離訊問時 從政心志確曾動搖

2017-12-24 09:09

雲嘉南能見度不到200米 開車網友：在霧中像開了一世紀

2017-12-24 09:27

集會遊行遭當暴民驅離 勞團譏：政府彷彿在防賊

2017-12-24 14:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top