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冷氣團來了！中部以北低溫14度 空氣品質差

賴揆與工商團體座談 二度延期

2017-12-25 00:26聯合報 記者潘羿菁／台北報導

多個勞團與學生團體抗議勞基法修法，警方最後以拖行方式拉人上警備車，載走數十名抗議...
多個勞團與學生團體抗議勞基法修法，警方最後以拖行方式拉人上警備車，載走數十名抗議民眾。 記者鄭清元／攝影
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行政院長賴清德原定今天下午參加全國商業總會舉辦的商業領袖座談會，與一四○個公會領袖對談；因為近來勞基法修正草案爭議未歇，行政院考量現在時機敏感取消，將等到明年初修正案三讀通過後再擇日舉行。

這也是行政院長賴清德與工商團體座談會二度延期，本月中旬工商協進會舉辦工商早餐會，邀請賴揆與工商協進會理事長林伯豐共同主持，當時適逢勞基法在立法院審查，考量時間點敏感而推延舉行。

【記者林敬殷／台北報導】勞工團體抗議勞基法修法遊行，行政院長賴清德取消參加全國商業總會舉辦的商業領袖座談，政院高層指出，行政院因故無法配合而改期，絕非因為遊行引發爭議而換時間。

賴清德立法院林伯豐

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