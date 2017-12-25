勞團：驅離陳抗 如對暴民

前天參與勞工遊行的抗議民眾昨天在立法院前舉行記者會，抗議警方執法過當。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

勞團前天發起反勞基法修法遊行，上百名學生及民眾活動結束轉往台北車站等地抗議，遭警強制驅離，學生昨指驅離過程「就像大逃殺一樣」；勞團不滿警方把陳抗民眾當暴民，一月五日將再上街頭。

全國產業總工會秘書長戴國榮指責警方「根本是把陳抗民眾當暴民」；表示蔡政府離民意越來越遠，每逢人民陳抗，行政院、立法院及總統府周邊隨即架起層層拒馬，「彷彿在防賊」。

戴國榮聲稱，立院通過三讀勞基法草案前，勞團將持續拜會黨團表達訴求，並計畫一月五日再度上街陳抗，以行動宣示反對決心。

學生表示，驅離過程中警方不斷攻擊他們，將他們以四輛警備車分別載往關渡、內湖、南港及木柵「丟包」。陽明大學朱姓學生形容就像大逃殺一樣，他們沒想到遭警方以違反比例原則方式驅趕。

「不只勞基法退步，連民主也倒退」，東華大學蕭姓學生表示，民進黨宣稱自己是進步的政黨，如今卻不斷抹黑學生為反對而反對，這些話在國民黨執政時期似曾相似。

清大呂姓學生則在臉書表示，遭警推擠及毆打，造成臉部受傷，清大學生會為此在臉書粉絲團譴責警方執法過當。另有網友指控警方強脫自由台灣黨李姓女成員衣服。

時代力量立委徐永明指責警方「逮捕」律師，作法已逾越法律。徐表示，警方在台北車站驅離民眾時發生推擠，現場有律師表明身分要幫忙協助，竟被警方連同民眾一起逮捕帶走，批評「台灣絕對不能走威權國家的回頭路」。