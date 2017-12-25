推擠、圍堵、載人 北車一夜不寧

勞團抗議勞基法修法，昨天凌晨企圖占據台北車站出入口，被警方強行載離。 記者鄭清元／攝影 分享 facebook

「警察局長是不是想讓蔡政府背上血腥鎮壓汙名？」前天深夜六十多名陳抗群眾試圖闖台北車站，被警察圍堵在東三門外；勞團成員看到大型警備車聚集，意識到警方即將逮人，不斷鼓譟詢問「為什麼搭捷運回家不行？警方出來對話？」

勞團前天的陳抗活動結束後，昨凌晨仍有部分群眾不願散去，從中山南路和忠孝西路口，試圖轉入中山南路時，被大批員警持盾牌阻擋，有人突然大喊「快跑過去」，但警方制伏一名男子用束帶保護管束，截斷陳抗隊伍。

部分民眾開始往巷弄內竄，轉而聚集在台北車站東三門，並大喊「搭捷運、搭捷運！」企圖闖北車，但被警方優勢人力推出門外圍堵。

陳抗人士鼓譟，警方不理會，暗中集結警力，半小時後，大批員警排成兩排，清出一條前往警備車通路後，開始強勢驅離，對陳抗人士施以保護管束，群眾開始激烈大喊「我們不要走！」

有人不願上車，直接癱軟在地，被四名警察拉住雙手拖行，但仍大喊「拒絕勞基法修惡」，有人雙腳懸空被架走，激動地說「為什麼要帶走我？我可以請律師嗎？」

警方見群眾持續反抗，不斷勸說「不要攻擊、推擠警察」，群眾發現警察鐵了心要驅離，陸續自行上車，警方花了廿分鐘清場，用四輛大型警備車載走陳抗民眾。

群眾在車上心急地詢問「到底要載我們去哪裡？」警方最後分別將他們送往大湖公園、南港展覽館、關渡、動物園等地區，讓群眾下車自行離去，有人不滿「怎麼可以把我們半夜丟到偏遠的地方？」

警方本以為台北車站是最後一場，未料另批群眾集結中山站，但被優勢警力驅散，直到凌晨近四點，抗議勞基法修法行動才徹底告終。

抗議勞基法修法遊行從前天下午一點開始，有警察連續執勤十多個小時，許多人在執勤過程中受了傷，還有人手指骨折。員警拖著疲憊身軀回到駐地，天已經亮了，他們說：「不想過勞的心聲，我們比誰都懂，但近年陳抗事件不斷，警察又何時能休息？」