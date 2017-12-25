柯文哲：有權利陳抗 但不能癱瘓交通

勞團在北車抗爭被驅離，台北市長柯文哲昨天表示，陳抗不能阻礙幹線交通，是他下令驅離。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

勞團前天為勞基法再修法發起遊行，警方在昨天凌晨驅離部分不願散去群眾，引發勞團及學生批評；台北市長柯文哲昨坦承，因陳抗民眾已影響交通， 是他下令驅離。

晚間，柯文哲前往北市警察局針對警方執法開會檢討，這次柯文哲沒有要求處分員警，而是提出三項指示，特別是針對抗議人士流竄，造成北市交通癱瘓的新興抗議模式，要求警方研擬對策。

北市警察局也坦承，前晚遊行結束到昨天凌晨的事態發展，出乎警方預料，未來可能會加強預置機動警力，專門針對這種流竄模式進行防堵。

針對勞基法再修法，前天下午上百個工會、勞團發起大遊行，希望政府撤回修正草案。遊行結束後，仍有部分抗議群眾到昨天凌晨都未散去，警方強勢驅離，過程中爆發衝突，勞團、學生及立委徐永明、黃國昌指責警方執法過當、手段粗暴。

柯文哲昨坦承，是他下的令。他認為，陳抗是國民權利，但癱瘓幹線交通就不行，不可以阻礙幹線交通 ，這個超過他忍受範圍。前晚九點多，市警局長陳嘉昌問他，堵住交通怎麼辦？他說，堵住交通還是要排除，其他可以從寬。

柯文哲過去在學運期間，或反課綱團體攻占教育部時，態度都顯得相當寬容，甚至還曾因學運事件，在臉書上批評警察應避免執法過當，這次下令要求強制驅離，也引發外界質疑是兩套標準。

台北市警察局前天動員一千八百多名警力、轄內十四個警分局，以分區駐守方式，分別駐守立法院、總統府、行政院、凱道等重要機關與道路；由於抗議民眾四處流竄造成維安時間延長，又調動近千名警力支援輪換。

警方坦承，這種四處流竄占據道路的新興抗議模式出乎預料，未來會加強預備機動警力，結合分區駐守警力，隨時開赴並封鎖流竄民眾。不過警方也坦言，民眾可能化整為零鑽小巷流竄，因此細部防範作為近日將進行研擬。

北市警察局督察長高壽孫在檢討會後，轉述柯文哲會中的三點指示，一、尊重民眾陳抗權利，但有違法脫序時，警方要依法行政；未來多用拒馬等阻材，避免太多警力耗費在機關維護上；市警局、環保局、新工處等單位建立溝通平台，日後受理民眾集會遊行時，除可縮短申請時間，也可事先商討如何對交通的影響降至最低。