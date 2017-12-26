三中案 蔡正元指認錄音帶

前立委蔡正元昨因中視股權交易案遭北檢傳喚，他在臉書抱怨「生日也要出庭作證」。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook 北檢偵辦三中賤賣黨產案，昨天再以證人身分傳喚蔡正元、中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清，協助釐清三中案關鍵錄音檔的特定人身分，訊後請回。

昨天蔡正元先在臉書抱怨「生日也要出庭作證」，指北檢也挑他母親忌日發動搜索羈押，酸北檢「很會選日子」。

蔡正元說，他是因三中案來作證，檢方給他聽了很多錄音帶，有好幾個區塊，要他指認錄音帶中被錄到的聲音是誰，但檢方有交代不能對外透露；媒體追問，「你聽得出來裡面的聲音嗎？」他說，「當然、當然，那聲音太清楚了」，是否有前總統馬英九的聲音，連說三次「沒有」，並說「我不能講太多。」