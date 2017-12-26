辜嚴倬雲：婦聯會沒有鷹派、鴿派

2017-12-26 00:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



婦聯會前主委辜嚴倬雲昨天再度發表聲明，強調婦聯會裡面有鷹派、鴿派是完全不屬實的。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 婦聯會前主委辜嚴倬雲昨天再度發表聲明，她強調，婦聯會裡面有鷹派、鴿派，這是完全不屬實的，她雖然被違法撤換，這是她求仁得仁，但是她的心永遠和她的姐妹們同在。不管事情未來如何演變，她們會永遠站在公理和正義的一方，為國家和後代子孫堅持理想。

十月中旬就赴美的辜嚴倬雲說，這段時間她到美國，是為了「就醫」。她指出，捐出部分婦聯會資產，在和內政部及黨產會的協商過程中，本來就已經有提出，只不過她希望必須將促轉條例通過的影響考慮進去，以免日後生變，這也是當天律師代表向內政部長表達協商破局主因，但是當然全捐方案，在內部有不同意見存在。

辜嚴倬雲表示，媒體報導中說婦聯會裡面有鷹派、鴿派，這是完全不屬實的，大家對各種方案的影響和風險看法不同，多次的內部會議只是為了尋求常委之間的最大共識，這更證明了婦聯會不是一言堂。

辜嚴倬雲表示，關於照顧員工一事，相關報導更是錯得離譜。沒錯，她確實不願意在協商有結果之前就先簽署公文，發放內部員工優退薪資，因為在面對外人壓迫時，怎麼可以內部先軟弱？但是另一方面在跟內政部協商時，已經把員工優退作為必要條件之一，也得到同意。

辜嚴倬雲說，還有報導說她的家人有很多意見，這更是笑話。認識她們的人都知道，在她家裡面，所有事情都是她說了算，只有她來管她的家人，不會有她的家人幫她做決定的事情發生。這段時間她到美國就醫，家人充其量只是協助轉達意見，和在網路設備上協助她和會裡聯繫罷了。