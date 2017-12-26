親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
柯促築牆阻陳抗
基本工資3萬？
黨產爭議題難解
百里侯施政回顧
空汙問題待解決
政治
軍事
綜合
築夢新臺灣

白天舒適夜間氣溫稍低 西半部晴時多雲、東部短暫雨

辜嚴倬雲：婦聯會沒有鷹派、鴿派

2017-12-26 00:23聯合報 記者王寓中／台北報導

婦聯會前主委辜嚴倬雲昨天再度發表聲明，強調婦聯會裡面有鷹派、鴿派是完全不屬實的。...
婦聯會前主委辜嚴倬雲昨天再度發表聲明，強調婦聯會裡面有鷹派、鴿派是完全不屬實的。 圖／聯合報系資料照片
分享
婦聯會前主委辜嚴倬雲昨天再度發表聲明，她強調，婦聯會裡面有鷹派、鴿派，這是完全不屬實的，她雖然被違法撤換，這是她求仁得仁，但是她的心永遠和她的姐妹們同在。不管事情未來如何演變，她們會永遠站在公理和正義的一方，為國家和後代子孫堅持理想。

十月中旬就赴美的辜嚴倬雲說，這段時間她到美國，是為了「就醫」。她指出，捐出部分婦聯會資產，在和內政部黨產會的協商過程中，本來就已經有提出，只不過她希望必須將促轉條例通過的影響考慮進去，以免日後生變，這也是當天律師代表向內政部長表達協商破局主因，但是當然全捐方案，在內部有不同意見存在。

辜嚴倬雲表示，媒體報導中說婦聯會裡面有鷹派、鴿派，這是完全不屬實的，大家對各種方案的影響和風險看法不同，多次的內部會議只是為了尋求常委之間的最大共識，這更證明了婦聯會不是一言堂。

辜嚴倬雲表示，關於照顧員工一事，相關報導更是錯得離譜。沒錯，她確實不願意在協商有結果之前就先簽署公文，發放內部員工優退薪資，因為在面對外人壓迫時，怎麼可以內部先軟弱？但是另一方面在跟內政部協商時，已經把員工優退作為必要條件之一，也得到同意。

辜嚴倬雲說，還有報導說她的家人有很多意見，這更是笑話。認識她們的人都知道，在她家裡面，所有事情都是她說了算，只有她來管她的家人，不會有她的家人幫她做決定的事情發生。這段時間她到美國就醫，家人充其量只是協助轉達意見，和在網路設備上協助她和會裡聯繫罷了。

辜嚴倬雲婦聯會內政部促轉條例黨產
禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

重啟三方協商 婦聯會整合就看本周

2017-12-26 00:19

婦聯會以和止戰…還擔心促轉會

2017-12-26 00:14

三中案 蔡正元指認錄音帶

2017-12-26 00:07

馬批促轉條例違「法治國」原則 府這麼回應

2017-12-26 00:03

重啟協商有新展 黨產會明處理婦聯會案將釋最大善意

2017-12-25 20:15

婦聯會重啟三方協商 目標本周內簽諒解備忘錄

2017-12-25 19:58

辜嚴倬雲再聲明：遭撤換求仁得仁 心永遠和姐妹們同在

2017-12-25 18:50

影／雷倩傳簡訊說封口 葉俊榮肯定新團隊

2017-12-25 16:37

協商破局內幕 內政部堅持插手婦聯會基金會

2017-12-25 14:16

冷眼集／婦聯會命運 雷倩豈能噤聲？

2017-12-25 14:14

搶在黨產會凍結婦聯會資產前...葉俊榮、雷倩下午碰面

2017-12-25 13:59

婦聯會協商幕後／辜嚴倬雲不滿內政部欲插手基金會

2017-12-25 13:15

【即時短評】鴿派獲勝 婦聯會一息尚存？

2017-12-25 12:30

婦聯會選出新主委 內政部：願在既有條件下協商

2017-12-25 09:44
看更多

熱門文章

總預算案被卡 柯建銘：軍公教無法調薪

2017-12-25 20:25

勞基法修惡遊行為何失敗？網友總結5原因

2017-12-25 10:21

【重磅快評】小英和北檢都有轉身就走的「謙卑」背影

2017-12-25 08:10

署長司機辱罵衛兵僅調職 朱學恒：當民眾白癡嗎？

2017-12-25 11:25

綠拉「馬維拉」救援 洪孟楷：與蔡英文一起做夢吧

2017-12-25 15:27

影／闖營區辱罵哨兵？葉俊榮：相信役政署長

2017-12-25 13:54

署長被攔 哨兵遭罵「吃狗屎」 還有誰的官威大？

2017-12-25 08:00

促轉條例濫權！馬英九批蔡英文：絕對權力使人絕對腐化

2017-12-25 15:55

蔡英文：加速建設台灣 拚明年年輕人不再低薪

2017-12-25 16:53

侯漢廷參選北市議員 郁慕明：不認為他們該做民意代表

2017-12-25 12:32

遊行拿木劍攻擊警察？ 男：上劍道課卻被盤查壓制

2017-12-25 15:47

役政署長司機辱罵兵 花敬群：準備積極介入了解和掌握

2017-12-25 09:29

婦聯會協商幕後／辜嚴倬雲不滿內政部欲插手基金會

2017-12-25 13:15

空污地圖即時查詢 看全台哪裡最「髒」？

2017-12-25 15:52

勞團遊行遭警車載去哪？ 警政署：動物園

2017-12-25 11:01

役政署長強闖成功嶺風波 葉俊榮：該檢討的就要檢討

2017-12-25 11:12

柯文哲說要蓋高牆阻陳抗 民團轟威權

2017-12-25 19:30

國防部定期晉任 張捷等人晉升中將

2017-12-25 13:26

【即時短評】反勞基法修法遊行與失蹤的蔡英文

2017-12-25 13:02

冷眼集／當時捍衛「民進黨英雄」的人 到哪去了？

2017-12-25 13:58

【即時短評】鴿派獲勝 婦聯會一息尚存？

2017-12-25 12:30

驅離陳抗民眾挨批 柯P：鬧夠了 該驅離就驅離

2017-12-25 10:49

花媽劍指柯P？ 就職周年慶一吐「心內話」

2017-12-25 17:00

政府遠離人民 詹順貴：盼能續當不討喜的烏鴉

2017-12-25 21:08

辜嚴倬雲再聲明：遭撤換求仁得仁 心永遠和姐妹們同在

2017-12-25 18:50

侯漢廷：勞團抗爭小英柯P兩套標準 令人寒心

2017-12-25 22:15

陳抗太頻繁 柯P打柯P：中央機關該加高圍牆

2017-12-25 23:52

行政院發言人徐國勇 將兼任政委

2017-12-25 14:16

王炳忠等人被搜索 郁慕明：小朋友玩家家酒你也陪他玩

2017-12-25 12:28

冷眼集／婦聯會命運 雷倩豈能噤聲？

2017-12-25 14:14

新聞眼／3年前，柯「推倒高牆」言猶在耳

2017-12-26 00:22

遊行爆警民衝突 葉俊榮：警察機關是菩薩心

2017-12-25 10:45

空汙讓人無處逃 環保署數據卻顯示大幅改善

2017-12-25 17:35

「可陳抗不能阻交通」驅離勞團 柯P當官換腦袋？

2017-12-25 10:00

境外汙染全台空氣品質劣！ 富貴角PM2.5持續爆表

2017-12-25 10:29

行憲紀念日與聖誕節「重慶」 黃安：蔣介石有意為之

2017-12-25 12:05

半夜空汙來襲！鄭明典：東部和北部主要為境外移入

2017-12-25 07:49

影／雷倩傳簡訊說封口 葉俊榮肯定新團隊

2017-12-25 16:37

周錫瑋：國民黨2018年要有鬥志 要「贏四都、平二都」

2017-12-25 15:47

蔡英文新竹參拜 拔菜總部成員路口抗議

2017-12-25 16:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

留言

Top