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婦聯會以和止戰…還擔心促轉會

2017-12-26 00:14聯合報 記者王寓中／台北報導

婦聯會是否簽行政契約，內部分兩派意見，圖為婦聯會大樓。 圖／聯合報系資料照片
婦聯會是否簽行政契約，內部分兩派意見，圖為婦聯會大樓。 圖／聯合報系資料照片
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婦聯會新任主委雷倩上任後昨天正式重啟與內政部、黨產會的「三方協商」，雷倩雖在臨時常委會議以六比○票數當選新主委，但如同雷倩在昨天協商會議所言，前天常委會議中仍有不同意見，會議最後幾乎是「不歡而散」，仍需時間整合不同意見。

另外，遭撤換主委的辜嚴倬雲昨天第二度發表聲明，也提及婦聯會中「有鷹派、鴿派，這是完全不屬實的」。據指出，包括遭撤換的前副主委葉金鳳、雷倩及潘維剛，其實都是辜嚴倬雲在最近三個星期內引進的新血，最初目的都是為了因應行政契約協商及後續的轉型事宜，因此不管對協商處理有何不同意見，這些主事者其實都是辜嚴倬雲點頭用的人。這也說明了，儘管主委異動，辜嚴倬雲的意見和主張在婦聯會仍然有相當分量。

據指出，婦聯會內部對行政契約的協商，當然有簽了行政契約是否就是「求降」的疑慮，但身為一個婦女團體，婦聯會並無挑戰國家機器、長期抗戰到底的本錢，因此內部儘管有不同看法，但以和止戰仍是多數意見，才會有支持雷倩主導的結果。

在最後是否要簽行政契約的看法上，婦聯會內確分兩派，葉金鳳和雷倩傾向長痛不如短痛，不要進入無限期的司法大戰，潘維剛則認為民進黨政府的協商內容對婦聯會不公平，加上日後還有第四方促轉會可能有新的要求與條件，因此不能簽這份「三方」契約。

據指出，雷倩以中生代菁英當選婦聯會新任主委，但婦聯會內部資深常委仍在，仍要尊重會內長輩意見。至於婦聯會改組及重啟協商一事，人在美國的辜嚴倬雲是否已完全知情，相關人士研判表示，會裡應會透過管道並找出適當方式讓辜嚴倬雲了解。

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