重啟三方協商 婦聯會整合就看本周

婦聯會新任主委雷倩昨與內政部、黨產會協商，內政部原希望昨天能先簽署諒解備忘錄，但因婦聯會內部反對壓力，內政部、黨產會同意再給時間。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 婦聯會新任主委雷倩昨天率團隊與內政部、黨產會重啟三方協商，針對行政契約內容進行最後的盤整，內政部原希望婦聯會昨天能先簽署諒解備忘錄，但因婦聯會內部反對壓力，仍需溝通。在雷倩請求下，內政部、黨產會同意再給時間。據了解，雷倩將召開常委會進行最後討論，重啟協商能否有成，本周就要見分曉。

雷倩：再不通過自行下台

據了解，若婦聯會常委會最後討論有共識，將立即展開三方協商，在本周內就會完成諒解備忘錄的簽署。雷倩昨天協商時表示，如果婦聯會開會有人不同意簽行政契約，就採表決方式，如果再不通過，她會「自行下台」。

雷倩昨透露，前天臨時常委會有點不歡而散，而據了解，雷倩昨曾試圖聯繫兩位常委，她們的先生病榻在臥，無法聯繫上，而兩人對簽行政契約都十分反對。

雷倩昨天率律師前往內政部與部長葉俊榮及黨產會主委林峯正重啟協商，由於無法承諾立即簽諒解備忘錄，雷倩在最後當面請求葉俊榮與林峯正，能給她一些時間整合內部意見，葉俊榮和林峯正也給予善意回應。

據了解，昨天大部分是婦聯會內部討論要不要立刻簽署諒解備忘錄，婦聯會和內政部、黨產會針對行政契約的內容，包括婦聯會捐款做公益、全捐或捐八成的配套、改組轉型為基金會，基金會納入公共監督、若有隱匿財產的追償責任，以及婦聯會資料和帳冊的移轉等，都已達成初步共識，只等正式簽署備忘錄。但全關鍵還是要回到常委會攤牌。

內政部民政司長林清淇表示，內政部希望雷倩在這一、兩星期內完成說服的工作，當然希望愈快愈好，但不會急於一時，其後三方可以簽署諒解備忘錄，內政部已草擬備忘錄內容，包括原已大致商妥的行政契約的簡要內容，以及完成行政契約簽署期限。

黨產會今不會行政處分

黨產會發言人施錦芳表示，雷倩展現極大的誠意希望重啟協商，黨產會也將以最大的善意，在今天的委員會議討論婦聯會案。據了解，黨產會今天不會立刻祭行政處分，至於要不要先認定婦聯會是國民黨附隨組織，也還有討論空間。