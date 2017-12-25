看問題／促轉疑慮 協商能完成最後一哩路嗎

2017-12-25 00:20 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 王寓中



內政部長葉俊榮（中）認為婦聯會完成新任主委改選，值得肯定，希望能重啟協商。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 婦聯會主委改選，主和派支持的雷倩當選新任主委後，婦聯會今天將與內政部接觸重啟協商，婦聯會和內政部、黨產會的協商有無可能峰迴路轉，完成行政契約的簽定，將再受注目。

談判最後兩大關鍵，一是婦聯會轉型成為基金會後，婦聯會及所屬基金會由內政部推薦的三分之一董事，內政部原本要求不限內政部相關官員，可以自行政治任命，但在婦聯會反對下，內政部願意讓步。

另一關鍵是民進黨政府要求婦聯會應將所有勞軍捐在內的資料及歷來帳冊，全部移交到基金會，讓婦聯會認為民進黨政府「沒完沒了」，但這部分疑慮在黨產會主委林峯正加入協商後，最後承諾不會寫進行政契約文字。至於隱匿財產的追究，也有共識針對機關，不針對辜嚴倬雲個人。

主和派認為，任何談判不可能零風險，但在風險降到一定程度時，應該要決斷考慮簽行政契約，但辜嚴倬雲十月中旬前往美國，談判進入最後關鍵時，辜嚴態度就是「不簽」，而且隔海遙控，撤換婦聯會談判團隊，由葉金鳳、潘維剛接手主談，潘維剛則認為民進黨政府並沒有誠意解決問題，促轉條例立法後，讓婦聯會主戰派的疑慮更深且烈，上周三馬拉松談判，最後因潘維剛反對離席，談判破裂。

辜嚴倬雲拒簽行政契約，有其考量，她對民進黨政府以公共監督之名行永無寧日追殺之實，早有定見，不願屈服。但主和派認為該談的都談了，風險已降到最低，辜家一再拒簽到底為了什麼？彼此的矛盾在改選時引爆。

雷倩當選新任主委，主和派重啟協商，但辜家影響力仍在，且在內部矛盾檯面化後，能否完成最後協商，沒人敢保證，只能說談判最後一哩路，挑戰仍大。