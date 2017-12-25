婦聯會是附隨組織？ 黨產會明天討論

黨產會發言人施錦芳表示，黨產會知道婦聯會改選結果，但黨產委員會明天周二仍依既定議程討論婦聯會是否為國民黨附隨組織。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 對於婦聯會在原主委辜嚴倬雲被內政部撤換後短短兩天，即選出新任主委雷倩，內政部長葉俊榮表示，婦聯會很快進行主委改選，他認為是正面、值得肯定的事情，改選之後，他希望回到原來討論的基礎與方向上，把事情做好做對。

內政部民政司長林清淇也表示，婦聯會這麼快選出新任主委讓他感到驚訝，相信婦聯會有意返回協商的桌前，簽署雙方原已談到最後的行政契約，如果是這樣，他樂觀其成。

不過，行政院黨產會發言人施錦芳表示，黨產會知道改選結果，但黨產委員會明天周二仍依既定議程討論婦聯會是否為國民黨附隨組織，至於是否祭出行政處分，後續還有待觀察。

林清淇說，最重要的是婦聯會須積極跟內政部表明願意繼續協商的態度，若是如此，葉俊榮可望再去協調黨產會緩一下（開會決定婦聯會是否是國民黨附隨組織），讓三方再度坐下來協商。

葉俊榮則說，如果婦聯會有善意，原來就是內政部、黨產會與婦聯會三方協商，因此大家還是會「協調」，他會努力促成。至於婦聯會應捐出八成或是九成資產，都可以討論，他一直都樂見婦聯會不是在被逼迫情況下捐款，而是自己希望回應社會的期待，但他願意給婦聯會一些機會，也尊重婦聯會解決問題的作法。

據了解，在先前的協商過程中，婦聯會內部多位常委都主張應簽下行政契約，捐出原已答應的八成資產，並轉型為社福基金會，但最終都被婦聯會的最高層即前主委辜嚴倬雲否決。

內政部因此研判，婦聯會內部多數常委是主張簽行政契約，但受制於辜嚴倬雲一人或少數人的意志，認定若不撤換辜嚴倬雲，無法消除簽署行政契約的障礙。