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正宮還沒到 府副秘書長劉建忻「利百代」繼續破紀錄

陳菊北上接府秘書長？ 等民進黨3月初選後

2018-02-24 06:06聯合報 記者丘采薇╱即時報導

蔡英文總統（左）屬意由高雄市長陳菊（右）出任總統府秘書長。 圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統（左）屬意由高雄市長陳菊（右）出任總統府秘書長。 圖／聯合報系資料照片
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總統府與行政院昨天同步發布新人事，但總統府秘書長一職在原秘書長吳釗燮出任外交部長後懸缺，暫由副秘書長劉建忻代理。據了解，總統府在春節前夕已經徵詢高雄市長陳菊接任，雖陳菊尚未點頭，但可能性很高；由於民進黨目前正值初選階段，各縣市結果在3月9日之後才會出爐，黨內評估陳菊將於初選後北上，此一人事安排考量除將讓綠營支持者非常「有感」，也可振奮民進黨士氣。

據悉，這次內閣改組過程相當倉促，幾乎到昨天公布前才拍板。總統府春節初五開始召集府內高層討論新人事，國安高層幾乎初四才接獲通知，準備開會。

昨天行政院公布吳釗燮接任外交部長，隨後總統府也公布原外長李大維接任國安會秘書長。據悉，其實吳釗燮原本沒有要異動，但前天總統府徵詢陸委會主委張小月接任外交部長，張小月卻對接外長意願不高，因此在緊湊時間內再決定由吳釗燮出任；另一方面，其實李大維很希望留任外交部長，因此幾乎最後一刻才點頭接掌國安會。

由於吳釗燮的異動牽涉總統府秘書長一職，對於總統府幾乎在前天深夜到昨天早上才確定由吳釗燮出任外交部長，民進黨內分析，關鍵是陳菊對接任府秘書長的態度偏向正面，因此決定空出府秘書長一職，等待陳菊點頭，也凸顯蔡總統對陳菊北上的重視與期待。

民進黨內也分析，府院這一波人事換上吳釗燮及探詢陳菊入府的考量，一方面也是為了今年底縣市長選舉做準備，希望這波改組能夠讓民眾及綠營支持者「有感」，尤其要對基層傳達民進黨執政更重用「自己人」，盼創造新話題後再創高峰，順勢讓年底選舉打出「政績牌」。

至於外界疑問，陳菊接任府秘書長與黨內「大姐大」的形象有差異。但黨內認為，未來若蔡總統不再擔任民進黨主席，陳菊仍接掌民進黨，兩者並不衝突。

此外，日前外交圈不斷猜測吳釗燮可能外派，對此民進黨內也分析，吳釗燮對蔡總統來說是最重要的幕僚之一，未來吳釗燮出任外交部長，與總統府只有「一步之遙」，仍可及時給予關於國際情勢的重要意見，因此吳釗燮外派的可能性原本就非常低，傳言並非事實。

吳釗燮陳菊總統府

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