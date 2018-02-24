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新聞眼／做滿市長任期？北上入府 花媽兩難

2018-02-24 00:39聯合報 本報記者凌珮君

高雄市長陳菊（左）昨天到高雄榮總兒童病房發送元宵提燈，否認將接任總統府秘書長。記...
高雄市長陳菊（左）昨天到高雄榮總兒童病房發送元宵提燈，否認將接任總統府秘書長。記者劉學聖／攝影
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高雄市長陳菊民進黨內的輩分、資歷，應是總統蔡英文心中最佳總統府秘書長人選，由她擔負府、院、國會間調和鼎鼐的工作，不做第二人想。曾對市民承諾做滿任期，現仍肩負綠營縣市長、議員輔選重任的陳菊，已在政治承諾與小英期待間，陷入兩難。

陳菊原盼卸任市長後退休，體制外的建言更具超然高度。但勸進者認為，「任期做滿」承諾不見得要做到一百分，若五、六月後北上入府，任期只差半年，仍有九十五分，也可繼續為民進黨執政打拚。

陳菊任高雄市長已長達十一年，施政滿意度高，曾代理民進黨主席，黨內輩分和執政經歷堪稱現任官員最高，雖然數度公開表示任滿後將過退休生活，但以她在綠營的聲望，即使不想找工作，工作也會找上門。

蔡英文曾在為陳菊新書「花媽心內話」序中形容，陳菊是她最重要的夥伴、最堅定的支持力量，「白話地說，她就像我姊姊一樣」，稱菊是良師益友。「執政決策協調會議」（九人決策小組）也加入陳菊，足見陳菊分量。

「不要急，市長任期總會結束」，陳菊昨天這麼說。但蔡面對年底縣市長大選的期中考、施政民調滿意度低的困境，「花媽不急、小英急」。民進黨內也傳質疑聲浪：「如果不是民調拉抬不起來，小英會急找花媽入府嗎？總要顧及派系平衡」。行政院長賴清德與陳菊同屬新潮流系，若菊再入府，難免惹來「新系府院都占」非議。

據了解，蔡盼能找到陳菊最適合接任府秘書長的最佳登板時機，就等菊點頭。

陳菊民進黨蔡英文花媽心內話賴清德

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