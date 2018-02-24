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正宮還沒到 府副秘書長劉建忻「利百代」繼續破紀錄

正宮還沒到 府副秘書長劉建忻「利百代」繼續破紀錄

2018-02-24 08:00聯合報 記者丘采薇／台北報導

原任總統府秘書長的吳釗燮（左）出任外交部長，總統府秘書長一職再次懸缺，將由副秘書...
原任總統府秘書長的吳釗燮（左）出任外交部長，總統府秘書長一職再次懸缺，將由副秘書長劉建忻（右）代理。 圖／聯合報系資料照片
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昨天行政院及總統府公布新人事，原任總統府秘書長的吳釗燮出任外交部長，原外交部長李大維則出任國安會秘書長，但總統府秘書長一職再次懸缺，將由副秘書長劉建忻代理。算一算，自從上次劉代理府秘書長約七個月創下紀錄之後，這次「代理」時間將再往上加，不過由於總統府已屬意高雄市長陳菊來接任，只要陳菊點頭，劉建忻的代理時間就不會太久，但總統府秘書長為什麼總是那麼難找？其實每次安排都有特殊考量。

● 林碧炤工作五個月就辭職 劉建忻代理七個月

總統府前秘書長林碧炤在蔡英文總統上任不到5個月就辭職。 圖／聯合報系資料照片
總統府前秘書長林碧炤在蔡英文總統上任不到5個月就辭職。 圖／聯合報系資料照片
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總統府前秘書長林碧炤在蔡英文總統上任不到五個月就辭職，他於2016年10月請辭後，該職懸缺七個月，一直由劉建忻代理。直到2017年5月，總統府宣布由時任國安會秘書長吳釗燮出任總統府秘書長，劉建忻結束了第一次代理，期間民進黨立委段宜康在立法院質詢時，曾建議蔡英文總統直接讓劉建忻真除。但劉建忻答詢時表示，「我比任何人都希望下一任秘書長趕快出現，而且那個人絕對不會是我。」

● 賴清德不接 府又回頭找吳釗燮

行政院長賴清德。 圖／聯合報系資料照片
行政院長賴清德。 圖／聯合報系資料照片
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當時林碧炤辭職的原因，除了府方對外稱他希望「專心寫作」，有一說是他難以融入民進黨幕僚圈，他辭職後，府方曾探詢時任台南市長賴清德出任秘書長的意願，但賴當時認為台南市的鐵路地下化及維冠大樓重建等都還沒解決，恐怕很難分身，因此婉拒。在賴清德確定不接府秘書長後，總統府才又回頭找吳釗燮。

● 為了等陳菊 劉建忻再次代理

府秘書長一職懸缺，據悉總統府在春節前夕已經徵詢高雄市長陳菊接任。 圖／聯合報系資...
府秘書長一職懸缺，據悉總統府在春節前夕已經徵詢高雄市長陳菊接任。 圖／聯合報系資料照片
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昨天府院公布內閣人事，確定吳釗燮出任外交部長，府秘書長一職懸缺。據悉，總統府在春節前夕已經徵詢高雄市長陳菊接任，雖陳菊尚未點頭，但可能性很高；由於民進黨目前正值初選階段，各縣市結果將於三月九日之後才會出爐，黨內評估陳菊將於初選後北上，此一人事安排考量除將讓綠營支持者非常「有感」，也可振奮民進黨士氣。

由於這次內閣改組過程相當倉促，幾乎到公布前才拍板，但府探詢陳菊接任秘書長，已經有些時日。而期盼陳菊接任的原因，主要是民進黨將面對年底縣市長選舉，盼這項新人事能振奮黨內，並盼這波改組能夠讓民眾及綠營支持者「有感」，尤其要對基層傳達民進黨執政更重用「自己人」，創造新話題後再創高峰，順勢讓年底選舉打出「政績牌」。

● 扁政府時代 也有兩次府秘書長懸缺

前總統府副秘書長馬永成。 圖／聯合報系資料照片
前總統府副秘書長馬永成。 圖／聯合報系資料照片
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總統府秘書長由他人代理，並非沒有先例。陳水扁時代也有過兩次，一次由馬永成代理了31天，一次是卓榮泰代理了90天。但比起林碧炤請辭後職務懸缺超過半年，還是小巫見大巫。

前總統府副秘書長卓榮泰。 圖／聯合報系資料照片
前總統府副秘書長卓榮泰。 圖／聯合報系資料照片
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● 再次代理秘書長 劉建忻是府內「活棋」

總統府秘書長綜理府內事務，指揮所屬官員，還有襄助總統、協調百官之責，主要的工作是與各方「溝通」，還要代表總統府到立法院報告預算計畫，是相當重要的職位。而劉建忻是蔡總統在執政前就倚重的幕僚，且年輕又是「活棋」，就算沒有被「扶正」也無損重要性。沒有被真除的原因，其實是總統府秘書長有時有「政治考量」，劉建忻屬核心幕僚，一直擔任副秘書長輔佐總統，又可隨時代理秘書長職務，對府來說其實是最合適的安排。

劉建忻（中）是蔡英文在執政前就倚重的幕僚，且年輕又是「活棋」，沒被「扶正」也無損...
劉建忻（中）是蔡英文在執政前就倚重的幕僚，且年輕又是「活棋」，沒被「扶正」也無損重要性。 圖／聯合報系資料照片
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