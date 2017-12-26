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桃竹苗首長就職滿3年 行程依舊滿檔

2017-12-26 00:13聯合報 記者范榮達李京昇林家琛郭政芬／連線報導

新竹縣長邱鏡淳(左一)昨天會勘寶山的基礎建設，視察竹43線3K+720道路瓶彎道...
新竹縣長邱鏡淳(左一)昨天會勘寶山的基礎建設，視察竹43線3K+720道路瓶彎道。 記者郭政芬／攝影
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昨天是縣市首長就職滿3周年，桃園市長鄭文燦表示，3年來市民對桃園認同感增加，期許每個市民投給他都會感到有價值。苗栗縣長徐耀昌進行「幸福之旅」，用行動向鄉親報告施政成績單。新竹市長林智堅獲總統蔡英文稱讚成功翻轉竹市，新竹縣長邱鏡淳則忙下鄉視察地方建設。

昨天是各縣市首長就職三周年，桃園市長鄭文燦期許自己讓是每位市民投票投得有價值。 ...
昨天是各縣市首長就職三周年，桃園市長鄭文燦期許自己讓是每位市民投票投得有價值。 記者李京昇／攝影
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鄭文燦說，任市長3年最大改變就是「桃園人認為桃園正在進步」，許多建設都讓民眾有感。「新的一年繼續按表操課！」就任3年來他1天當3天在用，希望讓市民感受到「只要市長在，很多的問題都能解決」，他也相信未來1年桃園還會繼續起飛，有更多建設、發展更快。

新竹市長林智堅的3周年，獲總統蔡英文稱讚3年內翻轉新竹市，如今大車站、輕軌、棒球場等建設都在逐步進行中。林智堅說，3年來爭取中央核定補助經費90多億元，成立「幫新竹」團隊，有建築師、學者、竹科企業，共同為竹市打拚。蔡英文表示，中央也是一員，「只要新竹市的需求、市民的需求，中央會全力來做」。

新竹市議會國民黨團書記長林耕仁、議員吳青山、陳治雄、張祖琰則舉行「市民公審市政記者會」，批評林智堅帶給市民「活動的小確幸，沒有永續的大建設」，質問地方稅收及統籌分配稅款3年來增加40.84億元，究竟花到那裡去了？批林智堅只會花錢辦活動，包裝明年的選舉。

新竹縣長邱鏡淳昨天走訪今年榮獲新竹縣金牌社區銀牌獎的「新城社區」，替他們加油打氣...
新竹縣長邱鏡淳昨天走訪今年榮獲新竹縣金牌社區銀牌獎的「新城社區」，替他們加油打氣，希望他們能在今天的全國金牌社區競賽中，勇奪佳績。 記者郭政芬／攝影
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新竹縣長邱鏡淳昨天行程滿檔，除關心竹縣餐飲衛生管理分級評核狀況，也到寶山鄉下鄉視察地方建設，了解北二高寶山交流道連絡道拓寬工程、竹43線3K+720道路瓶頸彎道、寶山國中立體多目標停車場、茄苳交流道聯絡道改善工程，另走訪今年榮獲新竹縣金牌社區銀牌獎的「新城社區」，希望他們能在今天全國金牌社區競賽奪佳績。

苗栗縣長徐耀昌昨天扮成耶誕老人，一早回母校頭份國小發糖果，受到學童包圍歡迎。 記...
苗栗縣長徐耀昌昨天扮成耶誕老人，一早回母校頭份國小發糖果，受到學童包圍歡迎。 記者范榮達／攝影
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徐耀昌就職3周年，一改過去辦理感恩茶會或施政說明會，安排幸福之旅，首站到頭份國小扮耶誕老人發糖果給學童，並參觀幸福學院，他說，幸福學院利用少子化後閒置教室打造，3年前的政見達標，18鄉鎮市都有。他還到公館鄉仁安社區關懷據點，妻子蔡麗卿秀家族年菜番茄炒麵腸為老人家慶生，還上菜共餐；再到後龍鎮合興育苗場，為返鄉青農洪欽讚打氣，並採番茄送仁安社區關懷據點當飯後水果。

林智堅蔡英文徐耀昌
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