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柯文哲談最重要3女人 感謝蔡壁如20年來幫忙

2017-12-26 00:10聯合報 記者邱瓊玉／台北報導

台北市長柯文哲昨天就職3周年，談到生命中最重要的「三個女人」，是母親何瑞英、太太陳佩琪及市長室主任蔡壁如，他不僅感謝蔡壁如20年來的幫忙，還隔空對陳佩琪喊話「辛苦了」。

北市府在南港車站大樓舉辦記者會，安排轉盤快問快答遊戲，由媒體「轉出」想問的問題，只要是轉到「媒體提問」就可以發問，若是轉到「人像」或「特定議題」，柯文哲必須回答「內心話」，人像包括柯爸、柯媽、蔡壁如等人，特定議題則有公幼大巨蛋等。

台北市長柯文哲（前排中）昨上午出席就職三周年記者會。記者余承翰／攝影
台北市長柯文哲（前排中）昨上午出席就職三周年記者會。記者余承翰／攝影
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剛好轉盤落在「蔡壁如」題，柯文哲透露，曾有人開玩笑說「蔡壁如比柯文哲更像柯文哲」，這是一個滿有趣的組合，蔡壁如是自己第一個部下，而且他花了20年才知道，不是每個部下都像蔡壁如那樣。

柯文哲說，蔡壁如每天比他早上班、晚下班，記憶力又好，善於整理所有資料，感覺蔡壁如才是亞斯伯格症；簡單來說，蔡壁如就是一個很精確、效率很高、很認真的機器。

柯文哲還爆料，蔡壁如當年生小孩，產後第三天就上班，沒有坐月子，這個現在真的不可能；打天下，要有一批很辛苦的人，大家一起努力才可以成功，謝謝蔡20年來的幫助。

柯文哲被問到對生命中「另外2個女人」有沒有什麼說法？柯文哲說，對自己媽媽不用多講，永遠都疼愛著你；至於陳佩琪，柯文哲笑說「她其實是辛苦了」。

柯文哲坐月子公幼大巨蛋亞斯伯格症
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