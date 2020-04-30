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綠委批「農田水利法」草案3漏洞 應找基層溝通

聯合報 / 記者賴于榛／台北報導
民進黨立委黃世杰指出「農田水利法」草案有三大漏洞，草案擬定時，沒有到基層溝通。 記者黃仲裕／攝影
民進黨立委黃世杰指出「農田水利法」草案有三大漏洞，草案擬定時，沒有到基層溝通。 記者黃仲裕／攝影

配合農田水利會改制公機關，立法院經濟委員會昨審查「農田水利法」草案，但引發地方水利會及國民黨立委批判。民進黨立委黃世杰父親黃金德為桃園農田水利會總幹事，前立委張碩文父親張輝元也曾是雲林農田水利會會長，兩位現任及卸任立委對改制都有意見。

黃世杰指出「農田水利法」草案有三大漏洞，首先，水利會是農民百年來累積的財產，政府不曾花錢買過，全台十七個農田水利會、一百五十萬會員、卅七萬公頃農地，但草案擬定時，沒有到基層溝通；再者，農業用水灌溉管理、基層配水都是水利會重要工作，但改制之後，水利會被消滅，變成公務體系一部分，未來農業用水爭取、維持分配，與灌溉系統維護都有不確定性。

黃世杰還認為，水利會給國家之後，農民究竟有什麼權益增加，「水利會要怎麼改，細節要先說也要到基層去溝通，不是在台北辦公聽會就好。」

張碩文則說，桃園以北被視為有錢的水利會，雖然灌溉的面積少，但土地幾乎一坪都破百萬，因此北部經營方式主要是成立很多基金，讓成員持有土地持分，若以選舉角度來看，「未來水利會改官派後，政府就掌握水利會的金脈，許多人自然會輸誠」。

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