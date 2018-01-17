農田水利會改制三讀 林聰賢感謝立院

2018-01-17 02:00 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



農委會主委林聰賢。 中央社資料照片 分享 facebook

立法院於反對聲浪中通過農田水利會改制案。農委會主委林聰賢表示感謝，將落實改革。

立法院今天凌晨通過「農田水利會組織通則第23條、第35條、第40條修正草案」，農委會隨後發布新聞稿指出，農委會主委林聰賢對修法過程中，立法委員、學術社群、水利會與各界的支持表達感謝，尤其在部分有心人士刻意誤導製造對立之下，執政黨立院黨團成員仍展現堅定意志，全力支持，農委會非常感謝。

新聞稿中也提到，林聰賢表示，接下來將以具體的行動，落實水利會改革，透過組織改造、擴大灌區服務，進行農業產業結構調整，以提高農民所得，逐步實現「新農業」擘劃藍圖。

林聰賢指出，這次修法完成，正是下一階段改革的開始，修法過程中，各界雖有不同意見，但相信共同目標是希望讓臺灣農業未來更好，後面還有很多工作，需要各界合作推動，企盼大家能攜手同心，向前邁進。

農委會表示，此次草案修正重點為停止會長、會務委員選舉，並將台灣15個農田水利會第4屆會長及會務委員任期由107年5月31日(原任期屆滿)，延長至109年9月30日止;會長及水利會職員準用公務人員行政中立法，應嚴守行政中立，依法推行政府政策。

農委會說明，將台灣水利會會長與會務委員任期延長與台北市七星、瑠公農田水利會會長一致，規畫於任期延任2年4個月期間，與水利會、學術界、社會各界人員討論改制升格後農田水利會的組織設計、財產處置、人員工作權保障等細部規劃，期全國17個農田水利會一同於109年10月1日改制升格。

農田水利會改制升格已完成第一階段修法程序完成，於第二階段修法將對農田水利會改制條例、農業部組織法及農田水利法等三項法案進行研修，對於此次修法過程中，社會各界對水利會體制討論建言，農委會也將於第二階段改制設計納入參考，以達發揮農業水資源最大利用效益與服務更多農民目標。