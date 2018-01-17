落實水利會改制 資產管理水權分配是關鍵

2018-01-17 03:34 中央社 台北17日電



「農田水利會組織通則」修正條文三讀，水利會將改制為公務機關，學界認為涉及水利會資產處理、擴大灌區、農業水權等內涵，後續配套能否落實改革目標，是真正的關鍵和考驗。

立法院今天凌晨三讀修正通過農田水利會組織通則，農田水利會改制為公務機關，將停止辦理會長及會務委員選舉，會長任期屆滿由政府指派，會務人員準用公務人員行政中立法。

在修法之後，會長直選將走入歷史，農田水利組織未來隸屬農業部的農村及農田水利署下設的6個分署，水資源一元化管理。

前農委會主委、國立中興大學園藝學系講座教授李金龍表示，就他了解，外界關注三大面向，一、確保水利會員工的工作權益。二、水利會資產應有效運用於水利服務，不要讓外界質疑占為國有。三、農民權益要確保，善用現有資產及預算，擴大灌區。

他認為，農田水利會改制是利大於弊，但是社會對於改革會心生排斥、有陣痛期，農委會應開誠布公的面對外界不同的聲音，在後續推動改制的配套方案中納入處理。

前明道大學校長、南華大學自然生物科技學系講座教授陳世雄認為，過去的水利會沒有執法的公權力，難以保障水質不受污染；一直以來也沒有足夠份量的機關位階去對抗水資源分配，農民永遠是吃虧的，因此他樂見推動改制的條文三讀修正通過，可以改善這些問題。

陳世雄進一步說，外界質疑水利會改制是水利會資產充公，這個觀點跟水資源改制為公部門管理是兩回事，因為未來會設立基金運用在水利服務上，不會用在其他地方。

他表示，修法三讀通過、推動改制是好事；不過，後續配套如何訂定，要能在剩下的2年多時間內達成目標，是改革成真的關鍵，仰賴立委、全民持續監督。

根據農委會統計，尚有37萬公頃農地未納入全國17個農田水利服務的灌區。農委會規劃將這37萬公頃納入後，灌區擴大為68萬公頃，以利糧食生產安全。

台大動物科學技術學系教授、前台大農學院院長、前農委會主委陳保基表示，改制不是那麼容易，例如坡地邊的農地要如何擴大灌溉，所有新增納入灌區的農地實況必須完成調查，還有各種實際操作，相關工作龐大；至於民間資產的處理等爭議，難度高，要小心發生類似一例一休回頭再修勞基法的可能。

曾任水利會會務委員的台大昆蟲學系暨研究所名譽教授、前台大農學院院長楊平世擔心，農田水利組織公務化後，在政府組織內，恐怕農業用水更容易被調用到工業使用了。

楊平世說，水利會改制不僅硬體建設的預算、技術未備妥，費時100到300年孕育出由下而上的水利文化軟實力，恐怕就此被消滅，包含祭拜曹公碑、(王留)公等賢人，以及崇敬與信仰恩澤於農民的倫理，都將不再傳承。。