親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
監委提名全過關
水利會改制修法
藍綠各黨拚選戰
勞基法變革爭議
政治
軍事
綜合

背叛美國 涉洩線民個資 前CIA華裔特務瓦解美在中國間諜網

監委爭議簿：綠連陳師孟都挺到底 藍卻大砍馬英九名單

立院挑燈夜戰 水利會改制官派過關

2018-01-17 00:29聯合報 記者丘采薇鄭媁／台北報導

立法院臨時會凌晨三讀通過「農田水利會組織通則部分條文修正草案」，三讀前，國民黨團...
立法院臨時會凌晨三讀通過「農田水利會組織通則部分條文修正草案」，三讀前，國民黨團高喊「強盜政府，搶奪民財」後離開議場。 記者胡經周／攝影
分享

立法院臨時會昨天挑燈夜戰，通過修正「農田水利會組織通則」，全國水利會未來將配合組織改造改制成公務機關。此案上月逕付二讀，跳過初審程序，昨天立法院長蘇嘉全召集朝野協商近三小時仍無共識，隨即進入院會程序。審查時，國民黨立委以冗長發言試圖杯葛，但民進黨團仍以人數優勢闖關，依照行政院版本通過。

立法院臨時會凌晨在立法院長蘇嘉全敲槌後，通過「農田水利會組織通則部分條文修正草案...
立法院臨時會凌晨在立法院長蘇嘉全敲槌後，通過「農田水利會組織通則部分條文修正草案」，完成水利會改制，水利會改為公務機關、水利會長改為官派，5月要舉行的15位會長選舉喊卡，延任到後年9月30日。 記者胡經周／攝影
分享

根據修正條文，農田水利會將改制為政府公務機關，會長及各級專任職員，準用公務人員行政中立法。修正施行後，停止辦理會長及會務委員選舉，各農田水利會會長及會務委員任期維持或延長至民國一○九年九月卅日；會長出缺或任期屆滿時，由主管機關指派；會務委員出缺不予補選。而農田水利會之改制及其資產處理、職員工作權益保障等應另定法律規範。

農委會主委林聰賢在朝野協商時強調，水利會法制化，後續組織改造才能繼續推動，農委會已與人事總處協調。他也說，未來很多機關要移撥到「環境資源部」，例如林務局、上中下游治理系統、水土議題等，加上農田水利會進入整合，將設置「農村建設及農田水利署」，不論是灌區內外，都會由該署統籌。

國民黨為反對修法，昨天號召各地農會、水利會上千名農民到立院外抗議，國民黨主席吳敦義、副主席郝龍斌和黨團立委都到場聲援。昨天國民黨分兩頭抗議修法，一批人在場外聲援抗議農民，一批人在立院參與朝野協商。

協商時，親民黨立委李鴻鈞也提出疑慮，表示大家都同意改革，但水利會作為龐大組織，法制化後將增加政府整體人事任命，這不是組織再造，更不是精簡人事。他也質疑，行政院提案讓改制後的水利會長再延任兩年，質疑是否是一種「妥協」。民進黨團總召柯建銘則呼籲，現在已經走到改革的時刻，希望朝野共同來面對。

不過各黨立委激辯之後，因時代力量未參與協商，無法形成結論，蘇嘉全裁示直接進入院會程序審查。隨後國民黨立委則在廣泛討論及每一條條文討論時都登記廿餘人發言，使出拖延戰術，民進黨團為避免產生任何「意外」，讓國民黨立委充分發言，再祭出表決戰，逐一通過。

分享

國民黨農田水利會民進黨立法院農委會

相關新聞

新聞眼／府院說了算！ 只會照單全收的立法院

2018-01-17 00:43

水利會改制 親民黨罵：民進黨成天想打清一色牌桌

2018-01-16 22:30

立院三讀！農田水利會長確定將改制官派

2018-01-17 00:16

農田水利會改制三讀 林聰賢感謝立院

2018-01-17 02:00

農民反水利會改制 吳敦義到場聲援

2018-01-17 00:40

藍營砲轟：民進黨為了選舉 違反民主

2018-01-17 00:37

蔡總統：提升水利會位階 改革成功

2018-01-17 00:34

水利會改制三讀 蔡總統：農業與水資源管理重要里程碑

2018-01-17 00:23

農田水利會改制公務機關 修法重點看這裡

2018-01-16 18:29

不滿水利會改官派 群眾在蔡英文立牌上怒釘白布條

2018-01-16 17:13

影／聲援水利會抗議 吳敦義：民進黨巧取豪奪

2018-01-16 16:30

上千農民抗議農田水利會改官派 吳敦義郝龍斌聲援

2018-01-16 15:57

反對農田水利會官派 吳敦義：不要奪人家的財產！

2018-01-16 15:24

反水利會官派 吳敦義與民齊抗議

2018-01-16 14:44

水利會長改官派 親民黨團批「只搬石頭不管開路」

2018-01-16 14:19

水利會改制／蘇煥智：侵占民間團體財產 昭然若揭

2018-01-16 14:08

水利會改制／國民黨團：可以改革 不需改制

2018-01-16 14:06

水利會改制／挺修法國民黨籍會長：水是清的 沒分藍綠

2018-01-16 14:04

水利會改制／會長為延任被動員？陳保基：真的很無言

2018-01-16 14:02

水利會改制 反對派、挺官派兩派北上決戰

2018-01-16 13:59

水利會改制戰 支持反對兩派下午大拚場

2018-01-16 12:19

也烙人來！水利會會長今到農委會聲援改制

2018-01-16 10:41

高雄農田水利會今搭2部遊覽車北上支持水利會改制

2018-01-16 10:40

水利會改制 蘇煥智：侵占財產的司馬昭之心昭然若揭

2018-01-16 09:31

水利會改官派 蘇煥智痛批：「愚蠢」決策

2018-01-16 08:57
看更多

熱門文章

法官協會火了！批陳師孟公開威脅恐嚇全國法官

2018-01-16 10:06

燈節還沒簽約...不滿簡余晏辭職 柯P痛斥：棄職潛逃

2018-01-16 13:27

史上最猖狂監委 陳師孟「領帶上的豬」更狂

2018-01-16 15:26

北市清潔員多大學畢業生 宅神：幹嘛浪費4年讀大學？

2018-01-16 11:37

陳水扁身心受創？朱學恒：放屁，明明活蹦亂跳

2018-01-16 20:58

網友抓包：勞工加班換補休罰百萬 條文漏了寫？

2018-01-16 12:13

被酸舔中 劉樂妍：中國大大一個 請繼續意淫台灣國籍

2018-01-16 16:21

監委提名過關 柯志恩：羞辱蔡總統自己的格調

2018-01-16 17:18

他整理出蔣經國的十句話 句句都是經典

2018-01-17 07:06

陳抗淋雨功卻記在長官 基層警：在上位者很噁心

2018-01-16 21:58

遭柯P斥「棄職潛逃」 簡余晏：難以置信

2018-01-16 16:55

監委同意權投票 陳師孟等11人全過關

2018-01-16 11:48

觀光不受陸客影響？孫大千批姚立明：不知外面冷颼颼

2018-01-16 13:38

陳師孟「要辦對綠營追殺的法官」… 法界大反彈

2018-01-16 23:49

不喜歡監察院的人搶著當監察委員 李來希分析了

2018-01-16 20:52

陸客回來了 日媒：北京對台政策調整

2018-01-16 16:55

檢察官也火了 批陳師孟造成法界寒蟬效應

2018-01-16 16:43

立院挑燈夜戰 水利會改制官派過關

2018-01-17 00:29

被指「棄職潛逃」 孫大千：我是簡余晏就提告

2018-01-16 21:28

簡余晏確定走人 美女副發言人陳思宇接掌北市觀傳局

2018-01-16 15:39

獨╱議員占主席台 林佳龍隨身祕書拍照被喝斥逃離

2018-01-16 13:19

北上參選？ 陳菊霸氣一句話澆熄基層期盼

2018-01-17 00:31

館長94狂！3百份150元高檔便當 無條件當待用餐

2018-01-16 22:27

霧霾進逼！龍應台：用選票給政府雪崩般壓力

2018-01-16 09:42

監委同意權投票 國民黨團立委推倒圈票處

2018-01-16 09:46

李登輝生日願望台灣成偉大國家 黃安：洗洗埋了吧

2018-01-16 10:58

辦18%續存被蓋上這個章 退輔會急澄清：謡傳

2018-01-16 20:24

新聞眼／府院說了算！ 只會照單全收的立法院

2018-01-17 00:43

【重磅快評】陳師孟狂語下隱藏的精明算計

2018-01-16 12:02

成功嶺新兵訓練走入歷史！末代役男今抽籤

2018-01-16 20:46

水利會改制 親民黨罵：民進黨成天想打清一色牌桌

2018-01-16 22:30

陳師孟當監委 顏寬恒：官位當前、垂涎三尺

2018-01-16 16:33

獲中選會公告遞補縣議員 立委高潞以用：會留在立院

2018-01-16 20:47

冷眼集／猖狂監委 人民如何信任

2018-01-16 13:49

【即時短評】猖狂監委為政治服務？

2018-01-16 14:03

花蓮議員可望遞補 時力立委高潞‧以用的選擇是…

2018-01-16 19:43

外交部證實：王睿經我與AIT協助抵美

2018-01-16 22:39

立院三讀！農田水利會長確定將改制官派

2018-01-17 00:16

沒向中監說訪友有李登輝 陳致中：李前總統不是老友？

2018-01-16 18:51

批陳師孟 檢協會捍衛司法獨立絕不退讓

2018-01-16 17:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top