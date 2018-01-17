立院挑燈夜戰 水利會改制官派過關

立法院臨時會凌晨三讀通過「農田水利會組織通則部分條文修正草案」，三讀前，國民黨團高喊「強盜政府，搶奪民財」後離開議場。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

立法院臨時會昨天挑燈夜戰，通過修正「農田水利會組織通則」，全國水利會未來將配合組織改造改制成公務機關。此案上月逕付二讀，跳過初審程序，昨天立法院長蘇嘉全召集朝野協商近三小時仍無共識，隨即進入院會程序。審查時，國民黨立委以冗長發言試圖杯葛，但民進黨團仍以人數優勢闖關，依照行政院版本通過。

立法院臨時會凌晨在立法院長蘇嘉全敲槌後，通過「農田水利會組織通則部分條文修正草案」，完成水利會改制，水利會改為公務機關、水利會長改為官派，5月要舉行的15位會長選舉喊卡，延任到後年9月30日。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

根據修正條文，農田水利會將改制為政府公務機關，會長及各級專任職員，準用公務人員行政中立法。修正施行後，停止辦理會長及會務委員選舉，各農田水利會會長及會務委員任期維持或延長至民國一○九年九月卅日；會長出缺或任期屆滿時，由主管機關指派；會務委員出缺不予補選。而農田水利會之改制及其資產處理、職員工作權益保障等應另定法律規範。

農委會主委林聰賢在朝野協商時強調，水利會法制化，後續組織改造才能繼續推動，農委會已與人事總處協調。他也說，未來很多機關要移撥到「環境資源部」，例如林務局、上中下游治理系統、水土議題等，加上農田水利會進入整合，將設置「農村建設及農田水利署」，不論是灌區內外，都會由該署統籌。

國民黨為反對修法，昨天號召各地農會、水利會上千名農民到立院外抗議，國民黨主席吳敦義、副主席郝龍斌和黨團立委都到場聲援。昨天國民黨分兩頭抗議修法，一批人在場外聲援抗議農民，一批人在立院參與朝野協商。

協商時，親民黨立委李鴻鈞也提出疑慮，表示大家都同意改革，但水利會作為龐大組織，法制化後將增加政府整體人事任命，這不是組織再造，更不是精簡人事。他也質疑，行政院提案讓改制後的水利會長再延任兩年，質疑是否是一種「妥協」。民進黨團總召柯建銘則呼籲，現在已經走到改革的時刻，希望朝野共同來面對。

不過各黨立委激辯之後，因時代力量未參與協商，無法形成結論，蘇嘉全裁示直接進入院會程序審查。隨後國民黨立委則在廣泛討論及每一條條文討論時都登記廿餘人發言，使出拖延戰術，民進黨團為避免產生任何「意外」，讓國民黨立委充分發言，再祭出表決戰，逐一通過。