藍營砲轟：民進黨為了選舉 違反民主

2018-01-17 00:37 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ／台北報導



立法院昨天處理農田水利會組織通則修正草案，協商破局後，國民黨立委呂玉玲戴口罩上台，象徵「無聲的抗議」民進黨專斷。 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

立法院昨天下午協商水利會組織通則，時代力量黨團昨天並未出席。雖然朝野立委輪番發言，但是最後立法院長蘇嘉全直接裁示，因時力黨團缺席，不可能達成協商結論，因此宣告直接進入院會討論。

國民黨團書記長林為洲強調，將水利會改制官派，無論民進黨再怎麼保證會員權益不會改變，會員選舉的權利就是被剝奪了，人民也無法期待公務機關派來的會長一定會把事情做好，如果民進黨要用這種「聖賢」的意識形態，那所有的選舉都可以不用選了。

針對民進黨團總召柯建銘指出，農田水利會從一九四六年都是官派或官方遴選，直到二○○二年才因國民黨修法改由會員直選。國民黨立委顏寬恒則反嗆，第二屆立法院，時任立委蘇煥智、陳水扁、呂秀蓮、柯建銘等都主張將水利會改民選，當初追求民主，現在卻反民主，柯建銘自打嘴巴，權力當前就滿口謊話。

國民黨立委賴士葆質疑，民進黨急於改革水利會，是因今年大選到了，蔡英文、賴清德的民調直線落，執政黨團以為案子一個個通過，就能挽救民調，但戕害民主的法案，終究不會贏得民心；他也怒批立法院長蘇嘉全完全忽視程序正義，法案未付委就強行通過，「你不是柯建銘的小弟！」

親民黨團表示，多數農民關心的是農業灌溉用水權益如何受到保障，灌溉溝渠崩壞無法排水找誰處理，全國性農業用水如何調度等，這些問題恐非更換會長或會務委員即可改變。民進黨政府若認為中央部會沒有流域管理的整合機制，只需將民選會長改官派就叫改革，恐是本末倒置。