親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
監委提名全過關
水利會改制修法
藍綠各黨拚選戰
勞基法變革爭議
政治
軍事
綜合

背叛美國 涉洩線民個資 前CIA華裔特務瓦解美在中國間諜網

監委爭議簿：綠連陳師孟都挺到底 藍卻大砍馬英九名單

新聞眼／府院說了算！ 只會照單全收的立法院

2018-01-17 00:43聯合報 記者丘采薇

立法院臨時會凌晨三讀通過「農田水利會組織通則部分條文修正草案」，完成水利會改制，...
立法院臨時會凌晨三讀通過「農田水利會組織通則部分條文修正草案」，完成水利會改制，水利會改為公務機關、水利會長改為官派。 記者胡經周／攝影
分享

立法院臨時會昨天再趕進度，早上通過十一名監委人事同意權，晚上挑燈夜戰通過修正「農田水利會組織通則」，全國水利會未來將配合組織改造改制成公務機關。民進黨團立場堅定，對任何議案都照著既定程序前進，不修不改不打一絲折扣，國民黨團再次螳臂擋車；民進黨團充分展現執政效率，但卻凸顯了立法院一切以府院主張為主張，全然無視國會應有監督角色與職責。

對於農田水利會改制案，民進黨一再強調改由國家管理水利會是「轉型正義」，並非為選舉「拔樁」，民進黨立委再怎麼義正詞嚴，但強奪長期由國民黨掌握水利會有利資源是事實，當然令外界難以相信與選舉無關。

其實此案在民進黨內一直存在很大歧見，蔡英文總統尚未透過民進黨中常會表態支持之前，光是黨團內部意見就分為兩派，且有「城鄉差距」。由於南、北部水利會資產及輔選影響力不同，南部農業縣立委多支持改制，北部都會縣市立委則尊重水利會「自由發展」，不過因行政院為配合改制，將現任水利會長任期延任兩年至民國一○九年九月底，減緩現任水利會長反彈壓力。

全國各地水利會一直不是民進黨的主戰場，這幾年仍有少數水利會透過選舉「翻轉」，民進黨也並非完全不可為。關鍵是外界憂心民進黨改制農田水利會只是一個「開始」，下一步可能將手伸入農會。一旦水利會改制成公務機關，民進黨輕易掌握水利會資源資料，步步逼近農會事選舉，再進一步將國民黨基層勢力「斬草除根」，這才是民進黨不顧毀譽，非做不可的盤算。

至於對監委人事，不管法界再怎麼反彈，社會再怎麼議論，陳師孟這樣的人選也過關，等於說明立法院對於所有府院提來的案子都「照單全收」，對照馬英九兩次提名，都有黨內立委造反否決被提名人選，「國會自主」對民進黨來說已成空言。民進黨成功營造團結氣氛，卻也再次佐證施政的獨裁與霸道，棄在野黨與社會言論於不顧，成為民進黨政府「合法獨斷」執政風格，這些法案、人事都將成民進黨的「共業」，不論好壞，民進黨都只能概括承受。

農田水利會動員數千人至立法院外抗議。 記者蕭雅娟／攝影
農田水利會動員數千人至立法院外抗議。 記者蕭雅娟／攝影
分享

民進黨選舉農田水利會國民黨

相關新聞

立院挑燈夜戰 水利會改制官派過關

2018-01-17 00:29

水利會改制 親民黨罵：民進黨成天想打清一色牌桌

2018-01-16 22:30

立院三讀！農田水利會長確定將改制官派

2018-01-17 00:16

農田水利會改制三讀 林聰賢感謝立院

2018-01-17 02:00

農民反水利會改制 吳敦義到場聲援

2018-01-17 00:40

藍營砲轟：民進黨為了選舉 違反民主

2018-01-17 00:37

蔡總統：提升水利會位階 改革成功

2018-01-17 00:34

水利會改制三讀 蔡總統：農業與水資源管理重要里程碑

2018-01-17 00:23

農田水利會改制公務機關 修法重點看這裡

2018-01-16 18:29

不滿水利會改官派 群眾在蔡英文立牌上怒釘白布條

2018-01-16 17:13

影／聲援水利會抗議 吳敦義：民進黨巧取豪奪

2018-01-16 16:30

上千農民抗議農田水利會改官派 吳敦義郝龍斌聲援

2018-01-16 15:57

反對農田水利會官派 吳敦義：不要奪人家的財產！

2018-01-16 15:24

反水利會官派 吳敦義與民齊抗議

2018-01-16 14:44

水利會長改官派 親民黨團批「只搬石頭不管開路」

2018-01-16 14:19

水利會改制／蘇煥智：侵占民間團體財產 昭然若揭

2018-01-16 14:08

水利會改制／國民黨團：可以改革 不需改制

2018-01-16 14:06

水利會改制／挺修法國民黨籍會長：水是清的 沒分藍綠

2018-01-16 14:04

水利會改制／會長為延任被動員？陳保基：真的很無言

2018-01-16 14:02

水利會改制 反對派、挺官派兩派北上決戰

2018-01-16 13:59

水利會改制戰 支持反對兩派下午大拚場

2018-01-16 12:19

也烙人來！水利會會長今到農委會聲援改制

2018-01-16 10:41

高雄農田水利會今搭2部遊覽車北上支持水利會改制

2018-01-16 10:40

水利會改制 蘇煥智：侵占財產的司馬昭之心昭然若揭

2018-01-16 09:31

水利會改官派 蘇煥智痛批：「愚蠢」決策

2018-01-16 08:57
看更多

熱門文章

法官協會火了！批陳師孟公開威脅恐嚇全國法官

2018-01-16 10:06

燈節還沒簽約...不滿簡余晏辭職 柯P痛斥：棄職潛逃

2018-01-16 13:27

史上最猖狂監委 陳師孟「領帶上的豬」更狂

2018-01-16 15:26

北市清潔員多大學畢業生 宅神：幹嘛浪費4年讀大學？

2018-01-16 11:37

陳水扁身心受創？朱學恒：放屁，明明活蹦亂跳

2018-01-16 20:58

網友抓包：勞工加班換補休罰百萬 條文漏了寫？

2018-01-16 12:13

被酸舔中 劉樂妍：中國大大一個 請繼續意淫台灣國籍

2018-01-16 16:21

監委提名過關 柯志恩：羞辱蔡總統自己的格調

2018-01-16 17:18

他整理出蔣經國的十句話 句句都是經典

2018-01-17 07:06

陳抗淋雨功卻記在長官 基層警：在上位者很噁心

2018-01-16 21:58

遭柯P斥「棄職潛逃」 簡余晏：難以置信

2018-01-16 16:55

監委同意權投票 陳師孟等11人全過關

2018-01-16 11:48

觀光不受陸客影響？孫大千批姚立明：不知外面冷颼颼

2018-01-16 13:38

陳師孟「要辦對綠營追殺的法官」… 法界大反彈

2018-01-16 23:49

不喜歡監察院的人搶著當監察委員 李來希分析了

2018-01-16 20:52

陸客回來了 日媒：北京對台政策調整

2018-01-16 16:55

檢察官也火了 批陳師孟造成法界寒蟬效應

2018-01-16 16:43

立院挑燈夜戰 水利會改制官派過關

2018-01-17 00:29

被指「棄職潛逃」 孫大千：我是簡余晏就提告

2018-01-16 21:28

簡余晏確定走人 美女副發言人陳思宇接掌北市觀傳局

2018-01-16 15:39

獨╱議員占主席台 林佳龍隨身祕書拍照被喝斥逃離

2018-01-16 13:19

北上參選？ 陳菊霸氣一句話澆熄基層期盼

2018-01-17 00:31

館長94狂！3百份150元高檔便當 無條件當待用餐

2018-01-16 22:27

霧霾進逼！龍應台：用選票給政府雪崩般壓力

2018-01-16 09:42

監委同意權投票 國民黨團立委推倒圈票處

2018-01-16 09:46

李登輝生日願望台灣成偉大國家 黃安：洗洗埋了吧

2018-01-16 10:58

辦18%續存被蓋上這個章 退輔會急澄清：謡傳

2018-01-16 20:24

新聞眼／府院說了算！ 只會照單全收的立法院

2018-01-17 00:43

【重磅快評】陳師孟狂語下隱藏的精明算計

2018-01-16 12:02

成功嶺新兵訓練走入歷史！末代役男今抽籤

2018-01-16 20:46

水利會改制 親民黨罵：民進黨成天想打清一色牌桌

2018-01-16 22:30

陳師孟當監委 顏寬恒：官位當前、垂涎三尺

2018-01-16 16:33

獲中選會公告遞補縣議員 立委高潞以用：會留在立院

2018-01-16 20:47

冷眼集／猖狂監委 人民如何信任

2018-01-16 13:49

【即時短評】猖狂監委為政治服務？

2018-01-16 14:03

花蓮議員可望遞補 時力立委高潞‧以用的選擇是…

2018-01-16 19:43

外交部證實：王睿經我與AIT協助抵美

2018-01-16 22:39

立院三讀！農田水利會長確定將改制官派

2018-01-17 00:16

沒向中監說訪友有李登輝 陳致中：李前總統不是老友？

2018-01-16 18:51

批陳師孟 檢協會捍衛司法獨立絕不退讓

2018-01-16 17:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top