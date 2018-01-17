新聞眼／府院說了算！ 只會照單全收的立法院

2018-01-17 00:43 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇



立法院臨時會凌晨三讀通過「農田水利會組織通則部分條文修正草案」，完成水利會改制，水利會改為公務機關、水利會長改為官派。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

立法院臨時會昨天再趕進度，早上通過十一名監委人事同意權，晚上挑燈夜戰通過修正「農田水利會組織通則」，全國水利會未來將配合組織改造改制成公務機關。民進黨團立場堅定，對任何議案都照著既定程序前進，不修不改不打一絲折扣，國民黨團再次螳臂擋車；民進黨團充分展現執政效率，但卻凸顯了立法院一切以府院主張為主張，全然無視國會應有監督角色與職責。

對於農田水利會改制案，民進黨一再強調改由國家管理水利會是「轉型正義」，並非為選舉「拔樁」，民進黨立委再怎麼義正詞嚴，但強奪長期由國民黨掌握水利會有利資源是事實，當然令外界難以相信與選舉無關。

其實此案在民進黨內一直存在很大歧見，蔡英文總統尚未透過民進黨中常會表態支持之前，光是黨團內部意見就分為兩派，且有「城鄉差距」。由於南、北部水利會資產及輔選影響力不同，南部農業縣立委多支持改制，北部都會縣市立委則尊重水利會「自由發展」，不過因行政院為配合改制，將現任水利會長任期延任兩年至民國一○九年九月底，減緩現任水利會長反彈壓力。

全國各地水利會一直不是民進黨的主戰場，這幾年仍有少數水利會透過選舉「翻轉」，民進黨也並非完全不可為。關鍵是外界憂心民進黨改制農田水利會只是一個「開始」，下一步可能將手伸入農會。一旦水利會改制成公務機關，民進黨輕易掌握水利會資源資料，步步逼近農會事選舉，再進一步將國民黨基層勢力「斬草除根」，這才是民進黨不顧毀譽，非做不可的盤算。

至於對監委人事，不管法界再怎麼反彈，社會再怎麼議論，陳師孟這樣的人選也過關，等於說明立法院對於所有府院提來的案子都「照單全收」，對照馬英九兩次提名，都有黨內立委造反否決被提名人選，「國會自主」對民進黨來說已成空言。民進黨成功營造團結氣氛，卻也再次佐證施政的獨裁與霸道，棄在野黨與社會言論於不顧，成為民進黨政府「合法獨斷」執政風格，這些法案、人事都將成民進黨的「共業」，不論好壞，民進黨都只能概括承受。