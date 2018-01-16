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不滿水利會改官派 群眾在蔡英文立牌上怒釘白布條

2018-01-16 17:13聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

立法院今審議「農田水利會組織通則」修正草案，民進黨打算今日三讀通過，引發國民黨及眾多水利會農民不滿，痛批「奪人財產」，今下午數千人聚集在立法院外濟南路抗議，並在蔡英文等人的Q版人形立牌上，釘上大量「搶奪民產」的抗議布條，隨後宣佈散場離去。

今下午4時許，濟南路大舞台上主持人在台前放置蔡英文、賴清德等人的人形立牌，象徵官逼民反、霸佔財產，並開放群眾上前釘上「搶奪民產」白色抗議布條。

大批民眾依序排隊上前釘布條，表達強烈不滿，隨後主持人宣布活動結束，群眾陸續搭乘73輛遊覽車離去，現場狀況平和。

抗議群眾上前釘上抗議白布條。記者蕭雅娟／翻攝
抗議群眾上前釘上抗議白布條。記者蕭雅娟／翻攝
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