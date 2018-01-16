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水利會改制 林聰賢：公權力更能保障農民

2018-01-16 17:56中央社 台北16日電

行政院農業委員會主任委員林聰賢今天說，農田水利會改制是配合政府組織再造，未來會保留現有遍佈村里、工作站的服務型態，公權力行使更能保障農民水資源服務權利。

立法院今天預計審查農田水利會組織通則修正草案，進行二、三讀。立法院長蘇嘉全下午主持農田水利會組織通則修正草案朝野協商。

國民黨立法院黨團書記長林為洲在協商中表示，改為公務機關，是不是真的讓水利會功能發揮更好？若照民主機制沒辦法期待將來公務機關派來的會長都會做好事情、照顧會員；民主精神就是要人民決定官員、首長，就像水利會會員可決定要怎樣的幹部代表農民去參加會員大會，做重大決策、直選會長，來統整水利會會務。

民進黨立法院黨團總召柯建銘說，國民黨立委在民國84年就曾提出修法，要將水利會會長改為遴派，89年民進黨執政時要換前總統陳水扁遴派，國民黨團卻又提案要改為直選，「國民黨就是一直掌控（水利會）」，這是歷史關卡，大家要共同面對，民進黨已經國會過半，能不面對這個問題嗎？

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞說，不管執政、在野，大家都站在同意改革的方向，只是就改革內容歧見很大。他要問，水利會長、會務委員改官派以後，外界質疑的問題就能完全解決嗎？今天改革是從最基層做起，但問題是在上面，也牽涉政府組織再造，「上面你不改，你去改下面，問題還是存在」。

蘇嘉全則問到，未來改為官派後，外界還是會質疑，署長是機要任職還是公務任職？

林聰賢表示，將來改制「分署」都是公務體系，所以各分署長等同現有簡任10到11職等任用；這次修法是配合組改，目前進度已在跟行政院人事總處協調，比如說林務局要撥到未來的環境資源部，水土林議題部分，未來林務局、水土保持局的管理，都會回到環資部。

林聰賢說，現在都是水土保持局在管理農村建設、農水路，未來進到環資部後，管理農村建設及農水路就要與農田水利會改制一起整合，不再分灌區內、外，都由「農村建設及農田水利署」負責執行，設置分署就是要承接農村建設業務。

林聰賢表示，水利會服務部分，保留原來在地彈性，小組長、水門管理員、掌水工等，都保留現有遍佈村里、工作站的服務型態；污染農地上，水利會沒辦法處理，必須透過地方政府的環保單位，改制為公務機關後，公權力行使更能保障農民水資源服務權利。

民進黨立委蘇治芬說，農委會一年補助給農田水利會這麼多錢，但監督的機制在哪？如果再不改，毫無監督能力，根本是行政怠惰、圖利。

農田水利會立法院民進黨

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