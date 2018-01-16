水利會改官派 民進黨誓言「今天就要完成三讀」

國民黨 發動數千人赴立法院抗議

立法院臨時會今天將審查農田水利會組織通則草案，國民黨發動數千人赴立法院抗議，強烈反對水利會改官派，國民黨主席吳敦義也將親自坐鎮聲援，國民黨揚言若民進黨強行通過三讀，將會有所回應，面對今天院會山雨欲來，民進黨立場強硬，誓言今天就要完成三讀。

立法院今將審查農田水利會改制相關草案，面對民進黨強勢作為，國民黨發動數千人抗議，強烈反對水利會改官派。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

立法院臨時會今天有兩場重頭戲，上午將進行監察委員人事同意權投票，下午則要審查農田水利會組織通則草案，相較之下，國民黨顯然更為重視農田水利會改官派，國民黨立法院黨團昨天號召各地農田水利會長舉行記者會，痛批民進黨「假改革，真強盜」，今天將發動農田水利會聯合會及全國十七個水利會等數千名水利會會員北上。

據國民黨中央統計，各地將出動上百部遊覽車，台東的會員並將連夜搭火車北上表達訴求，黨高層強調，如果民進黨還是要動用議事坦克車強行完成修法，抗爭行動一定會有「回應」。

國民黨立法院黨團書記長林為洲表示，國民黨今天會參與朝野協商，講清楚反對理由，條文審查時，針對每條條文，都有十五位以上的國民黨立委發言，要把立場表達清楚，反對修法。

民進黨 全程待命一定會讓案子通過

面對國民黨以冗長發言的議事策略，民進黨團幹部也說，下午就先協商，協商不成再看狀況來因應，國民黨要發言就發言，民進黨不會反對或阻撓，民進黨全程待命，一定會讓案子通過。

農委會發起支持連署，昨邀多位學界代表在農委會召開記者會，表態支持水利會改制。 記者王騰毅／攝影 分享 facebook

總統府昨天表達支持修法的立場，總統府發言人黃重諺表示，農業的水資源是全民資產，把全民資源管理提升到公務機關位階，是政府對國民負責任的做法。他還說，一九九三年，當時的執政黨也曾主導修法，要求行政院限期三年內將農田水利會改制為公務機關，這件事不應分朝野，只要是對的事，就應該共同來支持。黃重諺說，強化農業水資源利用效益，同時也讓廣大的水利專業人員可以獲得更好的工作權益保障，擴大對農民服務範圍，這是正確的方向。

國民黨磨刀霍霍，號召水利會系統北上抗爭，卻意外出現局部倒戈，身為國民黨核定黨代表的嘉南農田水利會長楊明風表示，抗爭不是溝通的唯一手段，嘉南農田水利會不會北上抗爭。面對楊明風的倒向，國民黨已緊急聯絡前省諮議會議長李源泉出馬擔任副總指揮，避免突如其來的尷尬。