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新聞眼／藍非戰不可！官派改制戰 爭資源更爭選票

2018-01-15 23:37聯合報 本報記者王寓中

過去水利會與農會、漁會被視為國民黨基層動員的三大支柱。 圖／聯合報系資料照片
過去水利會與農會、漁會被視為國民黨基層動員的三大支柱。 圖／聯合報系資料照片
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為了水利會改制公務機關、會長官派，民、國兩黨今天將在立法院內、外對決。水利會改制，除牽動水利會上兆元的總資產爭奪，更關乎水利會在基層的影響力及選舉時的輔選能量。過去水利會與農會、漁會一直被視為國民黨基層動員的三大支柱，民進黨改制水利會掌握錢脈、人脈後，下一步劍指的就是國民黨在基層更龐大的農會系統「命脈」。

儘管隨著時代演變，水利會如同地方派系，在基層的輔選動員能量，已大不如前，但全國十七個水利會，在都會區的瑠公、七星、桃園等資產雄厚，嘉南等非都會區的水利會，則與基層農民互動密切，這些都是過去國民黨長期掌握的有利資源。

民進黨動手修法，是要進一步完全斬去國民黨的優勢，國民黨自不可能完全坐視民進黨侵門踏戶，將地盤拱手讓人。水利會改制的影響，還將直接衝擊到更為龐大的基層農會系統。兩會的會員高度重疊，彼此有如共生共存關係，但連曾長期執政的國民黨，仍無法完整掌握相關會員資料。

一旦水利會改制公務機關，民進黨將可輕易進一步掌握水利會員資料，順勢將手伸進農會系統，未來農會理事長和總幹事選舉將進一步倒向民進黨。

蔡英文日前替南投縣縣長提名參選人洪國浩造勢，直搗吳敦義的故鄉，向吳下馬威，過去一片藍天的水利會長選舉，最先從藍變綠的水利會長，就是南投縣和宜蘭縣，這次水利會改制，更造成不少會長轉向民進黨，嘉南農田水利會就是代表。

南投是吳敦義的根，他深諳民進黨改制背後的全盤布局，因此去年立法院修法案傳出要付委審查時，他就下達動員令，還要負責動員的幹部立下「軍令狀」。水利會改制，會長官派要等到兩年後，照理不會直接衝擊年底的縣市長選舉，但面臨再起一戰的國民黨，當與自己關係深厚團體面臨被充公，若連最後的抗爭與反擊都無能出手，不能和水利會兄弟站在一起，年底的仗也不用打了，水利會一戰在立法院雖難逆轉，但國民黨非戰不可。說穿了，藍綠都是為了選票。

國民黨民進黨選舉農田水利會洪國浩

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