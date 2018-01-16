農委會動員學者連署 支持改革

2018-01-16 00:14 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北報導



立法院臨時會今天將處理農田水利會改制案，水利會號召陳抗。立法院周圍昨天下午就開始調集拒馬加強防護。 記者黃義書／攝影 分享 facebook

立法院臨時會今將處理「農田水利會組織通則部分條文修正草案」，但外界有反對聲浪，農團、各地水利會今將陳抗，上周農委會前主委陳保基、台大生物環境系統工程學系教授蘇明道共同發起反對連署。農委會為此則發起贊成連署，昨舉行記者會邀農委會前主委李金龍、台大農經系教授吳榮杰等人出面，強調已有一百五十多位學者連署支持改革。

該草案計畫將十五個農田水利會第四屆會長及會務委員任期，由一○七年五月卅一日延長至一○九年九月卅日，以期一○九年十月起與七星、瑠公農田水利會一併改制為公務機關。

陳保基、蘇明道日前發起反對連署，不僅台大農學院前後五任院長都參與連署，也有親綠學者呼籲立院暫緩行動，與各界詳細討論後再規畫。

農委會號召支持連署反制，除了李金龍、吳榮杰，還有明道大學前校長陳世雄、台大農經系主任吳珮瑛、屏科大土木系主任王裕民等人都表達支持改革。

李金龍昨說，水利會升格關乎農民權益，灌區涵蓋可更廣，且水資源是全民財產，由政府規畫運用才有高效率，是有意義、具前瞻性的修法。但李金龍也提醒，有關資產使用，修法通過後應廣聽各界聲音，妥善安排。

吳榮杰說，反對聲浪怕農業水資源移到其他部分運用，另也擔心水利會資產充公，但政府已有想法和配套，如資產可能會成立基金會管理，更公開、透明、有效率。

陳保基說，水利會官派制度是在戒嚴時期，會長直選當初也是民進黨提出來的，現在又要變成官派，「實在荒謬」，他還說現在灌區內的水都不夠、要調撥了，灌區外怎可能灌水？

農委會：水利會資產 絕對農用

【記者董俞佳／台北報導】各地農田水利會持有土地超過兩萬公頃，資產超過七百億元。外界擔心水利會改制資產充公後，將影響水利工作，農委會副主委陳吉仲昨說，會跟各地水利會長溝通，也保證水利會資產絕對會用在農田水利設施工作。

根據農委會統計，全國農田水利會擁有兩萬五千三百七十二公頃。其中一部分是事業用，也就是水利設施用地，共兩萬三千八百廿一公頃，另也有非事業用，也就是都市化後農田改建地，共有一千五百五十一公頃。

陳吉仲說，水利會升格為公務機關後，所有資產的處理，一定會再找各地水利會長溝通。他也表示，所有水利會的現金和土地資產，絕對是用在農田水利設施上，目標絕對不會改變。