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農委會動員學者連署 支持改革

2018-01-16 00:14聯合報 記者董俞佳／台北報導

立法院臨時會今天將處理農田水利會改制案，水利會號召陳抗。立法院周圍昨天下午就開始...
立法院臨時會今天將處理農田水利會改制案，水利會號召陳抗。立法院周圍昨天下午就開始調集拒馬加強防護。 記者黃義書／攝影
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立法院臨時會今將處理「農田水利會組織通則部分條文修正草案」，但外界有反對聲浪，農團、各地水利會今將陳抗，上周農委會前主委陳保基台大生物環境系統工程學系教授蘇明道共同發起反對連署。農委會為此則發起贊成連署，昨舉行記者會邀農委會前主委李金龍、台大農經系教授吳榮杰等人出面，強調已有一百五十多位學者連署支持改革。

該草案計畫將十五個農田水利會第四屆會長及會務委員任期，由一○七年五月卅一日延長至一○九年九月卅日，以期一○九年十月起與七星、瑠公農田水利會一併改制為公務機關。

陳保基、蘇明道日前發起反對連署，不僅台大農學院前後五任院長都參與連署，也有親綠學者呼籲立院暫緩行動，與各界詳細討論後再規畫。

農委會號召支持連署反制，除了李金龍、吳榮杰，還有明道大學前校長陳世雄、台大農經系主任吳珮瑛、屏科大土木系主任王裕民等人都表達支持改革。

李金龍昨說，水利會升格關乎農民權益，灌區涵蓋可更廣，且水資源是全民財產，由政府規畫運用才有高效率，是有意義、具前瞻性的修法。但李金龍也提醒，有關資產使用，修法通過後應廣聽各界聲音，妥善安排。

吳榮杰說，反對聲浪怕農業水資源移到其他部分運用，另也擔心水利會資產充公，但政府已有想法和配套，如資產可能會成立基金會管理，更公開、透明、有效率。

陳保基說，水利會官派制度是在戒嚴時期，會長直選當初也是民進黨提出來的，現在又要變成官派，「實在荒謬」，他還說現在灌區內的水都不夠、要調撥了，灌區外怎可能灌水？

農委會：水利會資產 絕對農用

【記者董俞佳／台北報導】各地農田水利會持有土地超過兩萬公頃，資產超過七百億元。外界擔心水利會改制資產充公後，將影響水利工作，農委會副主委陳吉仲昨說，會跟各地水利會長溝通，也保證水利會資產絕對會用在農田水利設施工作。

根據農委會統計，全國農田水利會擁有兩萬五千三百七十二公頃。其中一部分是事業用，也就是水利設施用地，共兩萬三千八百廿一公頃，另也有非事業用，也就是都市化後農田改建地，共有一千五百五十一公頃。

陳吉仲說，水利會升格為公務機關後，所有資產的處理，一定會再找各地水利會長溝通。他也表示，所有水利會的現金和土地資產，絕對是用在農田水利設施上，目標絕對不會改變。

台大農委會農田水利會陳保基水資源

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