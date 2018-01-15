藍委質疑農田水利會修法違憲 楊芳玲：有陳情會受理

2018-01-15 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



立法院臨時會今審查「行使監委同意權案」，國民黨立委張麗善表示，明天下午立法院將審理「農田水利會組織通則」部分條文修正草案，但近日專家學者紛紛提出論述，認為組織修正是明顯違法違憲，用一紙面令空白授權強取農民財產也沒有配套措施，嚴重剝多150萬水利會員選舉權力，請教各監委被提名人意見。

被提名人蔡崇義表示，因為大院行使法律，要等法律訂定後才能。被提名人趙永清則認為，立法院應該是秉於民意做決議，應該是立法院負責，如果失職監察院會監督。被提名人陳師孟說，依照監察法及憲法，監察權是無法涉及於立法院，當然不可能超越司法權，國民黨團立委張麗善反問「你也認為違法違憲囉？」陳說，他自己無法評斷，但委員提到在改制過程中，立法院是否有完整聽證過程？張說，就是沒有直接跳過委員會最後逕付二讀。

被提名人楊芳玲表示，若人民對監察院提出陳情監察院當然要受理，但法律還未修正前監察院也無法表示意見。張麗善批評，各位被提名人立場不公正也不客觀，不適合任監委，「我很失望」。

張麗善另質疑被提名人陳師孟在一路走來都否定中華民國體制，又要在中華民國憲法底下擔任監委，追求台獨，意圖很明顯，現在還沒行使同意權就如此囂張狂妄，上午記者會竟告訴記者辦藍不辦綠，這叫超乎黨派嗎？