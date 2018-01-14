觀察站／水利會改制 綠堅定 在野缺乏籌碼

2018-01-14 00:08 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 丘采薇 、鄭媁



國民黨主席吳敦義最心心念念的農田水利會組織通則修正草案，國民黨團目前卻找不到具體的抵抗方式。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

繼勞基法修正案三讀通過後，立院臨時會本周登場的是監委人事同意權及「農田水利會組織通則」修正草案，預估周二都會在民進黨團人數優勢下順利闖關。民進黨團在臨時會提出六大案，目前皆按既定節奏處理；雖藍綠黨團私下都會互探虛實，但在野黨缺乏籌碼，以致民進黨團通過勞基法修正案的時間甚至比預期更短，接下來臨時會過程也可能如法炮製。

此次臨時會，民進黨團為釋善意，將中央政府總預算案列為第一案，但此案需耗時協商，協商期間，仍可先處理其他法案，因此，國民黨雖準備以「案海戰術」卡住其他法案過關，最後仍是徒勞無功。

行政院近日表示，因總預算案卡關，「軍公教加薪百分之三無法入袋」，讓國民黨立院黨團承受輿論壓力。據悉，為避免被指為罪魁禍首，國民黨團曾在協商時向民進黨團建議，若先處理總預算案，國民黨願主動撤回為杯葛院會而準備的「案海」，希望待總預算案通過後再處理勞基法，不過未被民進黨團接受。

民進黨團並非不怕在野黨杯葛，但關鍵是，國民黨一開始先占領主席台又撤守，讓民進黨團拿回主導權；且民進黨團在議場外排隊三天三夜，最後搶第一衝進議場，率先遞案、也獲得率先處理，隨後在院會以人數優勢通過「本次院會不處理其他在野黨團提案」之提議，當然不怕後遞案的國民黨使出任何「案海戰術」。

國民黨團因棄守主席台，錯失戰鬥良機。接下來馬上要處理國民黨主席吳敦義最心心念念的農田水利會組織通則修正草案，國民黨團目前卻找不到具體的抵抗方式，且民進黨團意志堅定付諸表決戰，國民黨恐已「未戰先輸」。