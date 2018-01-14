吳敦義令擋水利會改制修法 黨團意興闌珊理由曝光

「農田水利會組織通則」修正草案，民進黨團總召柯建銘定調，若朝野無共識，十六日當天下午就會表決。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

立法院臨時會日前徹夜討論、通過勞基法修正案後，本周起繼續處理「農田水利會組織通則修正草案」。民進黨團設定目標，將在本周通過。由於此案明天剛好屆滿一個月協商期，立法院長蘇嘉全預計後天召集協商；民進黨團總召柯建銘定調，若朝野無共識，十六日當天下午就會表決。

行政院日前將農田水利會組織通則修正草案送至立法院審議，擬將水利會改制成公務機關，引發國民黨質疑有綁樁之嫌。農委會前主委陳保基等學者日前發起連署，呼籲懸崖勒馬。

國民黨主席吳敦義也指示黨團全力阻擋，據了解，台北市黨部已下達動員令，準備後天前往立法院抗議水利會修法。國民黨立委張麗善也說，將全力配合黨中央指令，隨時待命。

柯建銘強調，水利會不是私人資產，應由國家管理，這些資源是很多先人留下來的血汗成果，並不屬於任何個人。將水利會改成公務機關是「轉型正義」的一部分，如今民進黨在國會已居多數，不可能迴避此問題。

不過，對於國民黨中央下令積極阻擋修法，國民黨立院黨團則顯得意興闌珊。國民黨立委直言，由於現任會長得延任兩年，已有半數會長不再強烈反對修法，加上農田水利會的話題不及「勞基法」民生，一般民眾多較無感，黨團在這個議題上，反而不易凝聚民意，未來勢必又有一番苦戰。

此外，今年度中央政府總預算案至今尚未通過，由於事涉軍公教加薪，據悉，民進黨團務求盡速通過，就算在野黨杯葛，也將全力排除障礙。

朝野黨團上周已將總預算相關提案送至議事處整理，初估送案數約有三千四百多案，包括各委員會保留數八十八案、國民黨團近兩千五百案、親民黨團近兩百案、時代力量黨團近七百案、民進黨團則有約廿案。

國民黨團幹部近日也積極研擬攻防對策。為避免重蹈前瞻預算「一事不二議」的前例，黨團規畫每項提案各提出刪減至「項」、「節」，防範民進黨團再度祭出包裹表決。