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徐國勇：水利會財產全變基金 政府不會用一毛錢

2018-01-11 23:49聯合報 記者丘采薇林河名／台北報導

行政院發言人徐國勇。 記者胡經周／攝影
行政院發言人徐國勇。 記者胡經周／攝影
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行政院發言人徐國勇昨天表示，農田水利會改制為公務機關，可以讓耕種水源有更好的調度空間，可做更好的利用。民進黨團總召柯建銘則表示，水資源屬於全民，將水利會改成公務機關是「轉型正義」的一部分，如今民進黨在國會已居多數，不可能迴避此問題。

徐國勇表示，目前農田水利會服務的農田，大概僅有一半左右而已，還有卅幾萬公頃的農田沒有獲得農田水利會的服務；農田水利會改制為公務機關之後，這些沒有受到服務的農田，也可得到服務。他強調，農田水利會改制公務機關後，內部人員的權益只有提升，不會降低，因為將成為廣義的公務人員，權益更有保障。

徐國勇指出，農田水利會的財產，都會變成基金，農委會甚至還要編列預算去支援農田水利會；這些基金，專用於農田水利會及農民身上，政府不會用到這裡的一毛錢。

蘇煥智：花時間內耗 是國家不幸

【記者彭宣雅／台北報導】農田水利會改官派爭議，綠營學者也看不下去，親綠學者、台大農學院前院長楊平世說，政府強行要把人民團體、農田水利會變為官派，一點都不謙卑、也不尊重專業。民進黨前立委蘇煥智也說，政府花太多時間在內耗，是國家不幸。

蘇煥智說，農田水利會與公權力沒這麼直接的關係，大多是服務性質，且民間已在做了，沒必要政府搶來做，蔡政府應著眼於創新大事，而非花時間在內耗的事情上。

楊平世表示，這一年半以來政府完全不尊重專業，以為完全執政就可以亂來、胡搞，還把人民的財產變成自己的，「這太好笑了」。

楊平世說，多數水利會資產豐厚，擁有都市計畫中很好的土地；水利會有需要改革的地方，但用這種方式改變，「太Low了」。

農田水利會徐國勇民進黨農委會農民
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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