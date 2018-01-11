基層異見／贊成：整合水資源 反對：沒妥善配套

農田水利會將改制成公務機關，引發基層農會不同聲音。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

農田水利會將改制成公務機關，引發基層農會不同聲音，有贊成也有反對。

據了解，國民黨下周二（十六日）將聯合全國農田水利會、農會人員到立法院前發動抗爭，要民進黨政府聽到基層農民反對的聲音。

桃園農田水利會總幹事黃金德表示，水利會財產屬農民，改制成公務機關，財產被國家拿去，原水利會組織卻無管理、使用權，農民也擔心服務品質下降，用水、農業輔導變差。政府要改制卻無妥善、周延版本，又不先討論，建議政府將改制方案討論周延成熟後再推動。

但嘉南農田水利會長楊明風說，水利灌溉關係到國家糧食供應及食品安全，應像路燈、道路等公共設施，由農民負責本來就不公平，加上鄉村型水利會經營很困難，現在政府要來承擔，對農民是好事。

楊明風說，水利會雖為公法人，但沒有公權力，像灌溉水源或集水區遭汙染也沒有取締權；缺水時有農民不按排程灌溉搶水，掌水工勸阻被打傷，只能依一般傷害提告，不能用妨害公務移送，水利會員工執行業務時其實沒有保障。

楊明風說，農民關心是否正常供水、溝渠不要破損漏水、排水溝定期清理；但現在常面臨缺水，在水資源的調度及分配上，由政府出面更能有效配置利用。

「我們贊成改制，這是勢在必行。」宜蘭農田水利會會長許南山說，宜蘭農村長期以來存在不少農業問題，需要水利會整合解決，但水利會非公務機構、沒有法定預算，導致作業起來綁手綁腳，例如例行要務是農田水質檢驗，卻沒有公權力，這些問題都需要改制來解決。

許南山說，早在民國八十六年，國民黨就已訂落日條款三年內要將水利會納入公家機關，如今卻出現學界專家要求暫緩，他認為實在不宜再拖。