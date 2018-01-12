觀察站／官派利大於弊？ 反對派恐難擋改革派

2018-01-12 00:05 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林河名



水利會利用枯水期進行清淤工程，確保水源不會枯竭。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

勞基法修正案三讀通過後，立法院臨時會的另一重大爭議，即農田水利會改制公務機關的「農田水利會組織通則修正草案」，能否闖關成功。雖然民進黨內對修法有不同意見，昨天更有不少學界或政界「大咖」連署反對修法，但蔡政府定調修法「利大於弊」，強渡關山之勢已難阻擋。

此次修法，主要是將農田水利會改制為政府公務機關，會長及各級專任職員準用公務人員行政中立法。修正施行後，停止辦理會長及會務委員選舉，各農田水利會會長及會務委員任期維持或延長至二○二○年九月卅日。至於農田水利會之改制及其資產處理、職員工作權益保障等事項，另訂法律規範。

由於今年四月多數水利會就要改選，若未及時通過修法，改革勢必「再等四年」，這也是法案具有「急迫性」，必須在臨時會闖關之故。

學者連署，要求暫緩官派，羅列出幾大理由。但對多數民眾（特別是都會區）而言，農田水利會並非「有感」議題，且過去農田水利會選舉常牽涉黑金，若改制公務機關，可以強化農業水資源利用、擴大對農民服務範圍，還能擺脫地方派系干擾會務情形，要說服社會支持，其實並不困難。

尤其農田水利會改制，本是蔡英文總統的競選承諾；去年十二月，她在民進黨中常會更強調，「農業水資源是全民資源，把全民資源管理提升到公務機關位階，是政府向人民負責任的作法，這不是綁樁也無關政黨考量」，也形同向黨籍立委發出動員令。

有了勞基法修正案三讀為例，可見蔡政府「寧可道歉，也要強推改革」的心意。就算學者連署擋路，恐怕也難改變民進黨修法的決心。