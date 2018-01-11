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水利會改制將闖關 學界籲：暫緩官派

2018-01-11 23:59聯合報 記者彭宣雅／台北報導

立院臨會即將審議農田水利會組織通則修正草案，將農田水利會改制成公務機關，引發各界...
立院臨會即將審議農田水利會組織通則修正草案，將農田水利會改制成公務機關，引發各界爭議。 圖／聯合報系資料照片
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協商冷凍期將屆，立院臨時會即將審議農田水利會組織通則修正草案，因修法擬將農田水利會改公務機關，引發爭議。農委會前主委陳保基和台大生物環境系統工程學系教授蘇明道共同發起連署，提出六大聲明，呼籲政府與立院暫緩修法，強調水利會改制應與各界詳細討論後再規畫，不是不能檢討，但應有更好的調整方式。

農委會昨天回應指出，尊重立院決議。

最近兩天已有至少四十四位農學院、水利研究教授參與連署，包括橫跨台大農學院廿年的前後五任院長，除了陳保基，還有楊平世、吳文希、蔣丙煌、徐源泰都連署；連署學者還有行政院前院長張善政，經濟部前部長杜紫軍、張家祝，內政部前部長李鴻源。

李鴻源說，農田水利會是半官方組織，是非常特殊的單位，會長非常技術性，須管很多灌溉設施，甚至水庫，比如嘉南大圳、桃園大圳、明德水庫、烏山頭水庫等，這些都是農業給水非常重要的基礎設施，應是專業技術人員，不應是某鄉長或議員。

李鴻源說，以水利工程角度來看，農田水利除了灌溉用水，還包括民間防災，他舉例，當年艾利颱風來襲，因石門水庫操作不當，壓力鋼管發電設備整組壞掉，導致石門水庫整整兩年無法發電，維修經費近十億元。他認為，水利工程講求專業，不應意氣用事、政治考量，若都用選票看待，「是民眾災難」。

陳保基說，政府若沒把配套措施做好，就會和修勞基法一樣，沒多久後發現問題又要修，立院應暫緩審議。他說，這是非常實際的農業用水未來分配問題，以及公務機關效率考驗；五位台大農學院前後任院長都參與連署，凸顯問題嚴重性，也是農業學術界難得的共識。

陳保基說，改革可以，但不應改得更壞，且水利會改公務單位後，在政府組織中層級很低，恐是「滅農第一步」。他舉例，汛期來臨灌溉系統損壞，水利會過去須掌控閘門，在一天或兩天內修復；變公務機關後，修復工程要不要公開招標？對農業生產是大問題。

農委會說，尊重立院決議。農田水利處長謝勝信說，這次修法不影響農民的服務，也不影響水利會員工，至於水利會財產將來如何處理，都可以討論。

石門水庫陳保基農田水利會農委會
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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