余光中未獲褒揚令／張曉風：和管中閔一樣的理由

2018-03-11 03:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



去年國家文藝獎得主李永平、鄭清文、王攀元辭世，文化部長鄭麗君皆親自出席告別式或追思會、並向總統府申請褒揚令。余光中辭世後，鄭麗君未向總統府申請褒揚令，迄今也未參加任何一場追思活動。上月底「余光中紀念特展」在台北開幕時，文化部甚至未派代表出席。

當天記者在特展現場詢問余光中遺孀范我存對此事的看法，她回答：「這是她的事情，不是我們的事情」。「她要怎麼看事情，跟我們沒有任何關係。」范我存語氣平淡，但十分堅定。她受訪時還指出，余光中活了九十歲，「九十年來，他對這個國家與社會沒做任何對不起的事情。」

國家文藝獎是文化界的最高榮譽。文化部長鄭麗君上任以來，每一位國家文藝獎得主辭世，都為其申請褒揚令，獨獨漏了余光中。余光中辭世後，環保署前署長魏國彥曾撰文感慨：「台北會為余光中下半旗致哀嗎？」事實證明，余光中不但沒得到「下半旗」的尊榮，連褒揚令都拿不到。

國家文藝獎得主張曉風認為，余光中沒獲褒揚令，跟管中閔迄今還沒當上台大校長的理由一樣，「都是政治不正確」。余光中沒拿到褒揚令，「不是他的損失，而是政府和社會的損失」，「歷史會給他一個肯定」。

作家陳芳明指出，文化部未幫余光中申褒揚令，可能跟他長年支持前總統馬英九有關。但他認為，作家可以有意識形態和政治立場；身為掌握權力的執政者，應有跨越意識形態的氣度和高度，給予余光中應有的肯定，「掌握權力者，必須更有氣度。」