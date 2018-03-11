總統府：褒揚令多由親族提出 依法頒發

2018-03-11 03:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



已故詩人余光中未獲總統頒發褒揚令，引起文壇討論。總統府發言人林鶴明回應表示，褒揚令的頒發，是準據「褒揚條例」等法規依法辦理；只要符合相關法令規定，總統府就會依法頒發。

總統府還舉例，藝文界兩年來例如京劇大師顧正秋、書畫大家張光賓，又如教育界的薛光祖校長，政界則如國民黨前中常委陳玉梅等，都獲頒褒揚令。

熟悉相關制度的官員表示，一般來說，褒揚令的請頒，除了部分因公殉職或有重大貢獻人員由主管機關主動提出，其餘多半都是褒揚對象的親族、部屬或學生晚近提出，由受頒者的地方政府提出。

文化部則表示，余光中先生文學成就素為社會各界敬重，因此，余先生辭世當日，文化部長鄭麗君即以新聞稿表示哀悼，並肯定余先生文學工作的成就及對華文文壇的深遠影響，是台灣現代文學史上必須銘記的一頁；告別式時，文化部次長丁曉菁並率國立台灣文學館館長代表出席悼念。

至於文訊雜誌社籌辦余光中紀念特展，文化部表示，原亦規劃支持相關經費，嗣因該社自籌已足，而未向文化部申請。

文化部還指出，該部所屬國立台灣文學館也已將余光中納入「台灣現當代作家研究資料彙編」計畫中，蒐羅、梳理其生平及評論資料，輯冊出版，盼持續推廣余光中相關創作。