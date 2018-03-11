蔡詩萍開砲 文化部呈請褒揚李永平

2018-03-11 02:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



已故詩人余光中未獲總統褒揚令，文壇好奇褒揚令的頒發標準何在。去年，曾獲國家文藝獎的馬華作家李永平辭世，因告別式場面冷清，作家蔡詩萍為此批評政府冷漠無情；最後，文化部長鄭麗君不但出席李永平追思會，還向總統呈請褒揚令。

褒揚令除總統特頒外，另一個管道是透過行政院呈請總統頒發。總統府網站還教導民眾「如何為已逝親友申請褒揚令」，提到：申請褒揚令需符合「褒揚條例」第2條及「褒揚條例施行細則」的規定，褒揚案件應由中央或地方各級機關，列舉受褒揚人具體事蹟，填具褒揚事蹟表，檢附證明文件，依受褒揚人身分，送請該管主管機關初審，經行政院會議審查通過，再由總統核予明令褒揚。

依褒揚條例，可獲褒揚的情形多達10種，包括：致力國民革命大業、參與戡亂建國大計、執行國策、興辦教育文化事業、冒險犯難、有重要學術貢獻及著述、有重要發明、捐獻財物、熱心公益，以及其他對國家社會有特殊貢獻，足堪褒揚者。

雖然法有明文，但官員也表示，政府不可能注意到所有情況，有時還是需要外界「提醒」。

去年9月，作家李永平因病辭世，除了少數媒體報導，未受太多重視。但在文壇，李永平是知名馬華作家，還有「文字鍊金師」之譽，幾天後，作家蔡詩萍忍不住在臉書質疑：「台灣政府怎麼了？竟然對一位國家文藝獎得主的過世，這麼冷漠？這麼無情？」「這政府在乎一位國家文藝獎得主的過世嗎？」

蔡詩萍說，李永平是國家文藝獎得主，從某個意義來看，就是「桂冠詩人」，是國家級的文化文學代言人 ，然而，李永平的喪禮，規格卻遠遠不如一位政界人士、影藝明星，甚至一位龐大家族的家父長；在告別式現場，勉強算是官方藝文、文化主管的，不過是國家文學館館長，以及國家文藝基金會的幾位代表，「文化部長官呢？沒有。」

他直言，蔡英文總統口口聲聲「新南向政策」，但如果凋零了一位從南方之南遠道而來，成為新台灣人作家的李永平，都沒有得到國家級文藝獎得主該有的身後哀榮，「那這國家，離文明很遠，離多元包容的新台灣文化，還很遠！離南向，當然還更遠！」

蔡詩萍還說，他只能「很政治」的聯想，如果，過世的，是一位很本土，很台味的作家，總統府會不表態？文化部會不到場嗎？