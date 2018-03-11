褒揚令頒發標準何在？ 文壇議論

2018-03-11 02:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



詩人余光中去年12月去世，雖已辦過追思會，文化界也為他舉辦紀念特展，但對於這位被稱「詩壇祭酒」的國家文藝獎得主，蔡英文總統並未頒給褒揚令，也未出席任何一場追思活動。相較於去年過世的鄭清文、李永平等作家均獲頒總統褒揚令，頒發褒揚令的標準何在，引發文壇討論。

文壇人士指出，即使因余光中在1970年代，曾引發鄉土文學論戰，被戴上「官詩人」、「御用文人」的帽子，可能影響其形象；但蔡總統去年曾頒給法務部前部長蕭天讚褒揚令，而蕭天讚是在1989年法務部長任內，因涉及第一高爾夫球場的關說事件而黯然下台。蕭天讚獲褒揚，余光中則無。

去年辭世的李永平、鄭清文，與余光中同是國家文藝獎得主。但文化部長鄭麗君親自出席李永平的追思會，也出席鄭清文的告別式及追思會，並向總統申請褒揚令，卻被指未出席余光中的追思活動。

日前在余光中紀念特展，被問到文化部長對「詩壇祭酒」的冷漠，余光中的遺孀范我存語氣平淡：「這是她的事情，不是我們的事情」；「她要怎麼看事情，跟我們沒有任何關係。」范我存還說，余光中活了90歲，「九十年來，他對這個國家與社會沒做任何對不起的事情。」

余光中去世後，有人咒他「死好」，歡呼「台灣文學的黎明」。文壇人士表示，最主要還是當年那段「打壓台灣文學」的歷史公案；余光中未獲總統頒發褒揚令，或許與此有關。

依現行「褒揚條例」第4條規定，「明令褒揚或題頒匾額，除總統特頒者外，須經行政院之呈請。」也就是說，總統可以自行決定是否特頒褒揚令，否則，必須經由行政院呈請總統褒揚。

過去，不乏總統特頒褒揚令的先例；近幾年，例如誠品董事長吳清友去年7月辭世，鄭麗君前往弔唁時即表示，為了表達政府感佩吳清友的貢獻與敬意，已呈請總統頒發褒揚令，該例即是文化部主動申請。

文壇人士也推測，余光中未獲頒褒揚令，若非文化部並未主動呈請總統頒發，就是總統無意特頒。