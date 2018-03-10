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余光中為何未獲總統褒揚令？文壇熱議 總統府這麼說

2018-03-10 23:45聯合報 記者林河名陳宛茜／台北報導

余光中紀念特展，此為該展閱覽區書櫃。台北市文化局／提供
余光中紀念特展，此為該展閱覽區書櫃。台北市文化局／提供
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詩人余光中去年十二月去世，雖已辦過追思會，文化界也為他舉辦紀念特展，但對這位被稱「詩壇祭酒」的國家文藝獎得主，蔡英文總統並未頒給褒揚令，引發文壇討論。

依現行「褒揚條例」第四條規定，「明令褒揚或題頒匾額，除總統特頒者外，須經行政院之呈請。」亦即，總統可決定是否特頒褒揚令，否則，須由行政院呈請總統褒揚。

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總統府發言人林鶴明回應表示，褒揚令的頒發，是準據「褒揚條例」等法規依法辦理；只要符合相關法令規定，總統府就會依法頒發。

總統府還舉例，藝文界兩年來如京劇大師顧正秋、書畫大家張光賓，又如教育界薛光祖校長，政界如僑委會前副秘書長陳玉梅等，都獲頒褒揚令。

熟悉相關制度的官員說，褒揚令的請頒，除了部分因公殉職或有重大貢獻人員由主管機關主動提出，其餘多半都是褒揚對象的親族、部屬或學生晚進提出，由受頒者的地方政府提出。

文化部則表示，余光中先生文學成就素為社會各界敬重，因此，余先生辭世當日，鄭麗君部長即以新聞稿表示哀悼，並肯定余先生文學工作的成就及對華文文壇的深遠影響，是台灣現代文學史上必須銘記的一頁；告別式時，文化部次長丁曉菁並率國立台灣文學館館長代表出席悼念。

至於文訊雜誌社籌辦余光中紀念特展，文化部表示，原亦規畫支持相關經費，嗣因該社自籌已足，未向文化部申請。

文化部還指出，台灣文學館也已將余光中納入「台灣現當代作家研究資料彙編」計畫中，蒐羅、梳理其生平及評論資料，輯冊出版，盼持續推廣余光中相關創作。

不過，文化部的回應中，並未提到是否曾為余光中呈請總統頒發褒揚令。

余光中文化部總統府發言人

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