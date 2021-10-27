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主席賣黨部大樓判無罪 法官：馬英九要付黨工退休金

聯合報 / 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

台北地檢署起訴前總統馬英九將國民黨舊黨部大樓賤賣給長榮集團，造成黨庫5.9億元的損失，涉及刑法背信罪；台北地方法院認為，國民黨因精簡人力須給付黨工退休金，黨主席賣大樓有必要性，馬英九不違法。

２006年3月24日，張榮發基金會與中投前董事長張哲琛簽訂不動產買賣契約書，約定基金會以23億元買受舊黨部大樓，同日，也簽定不動產買賣補充協議書及房屋使用借貸契約等。

依契約，買賣兩方言明舊黨部大樓的2層樓加上20個停車位，交給國民黨黨史館等團體為辦公室使用，時間約好在點交日起算後10年。

同一天，張哲琛與長榮國際公司簽訂協議書，約定中投應協助長榮公司或指定的第三人能以不超過20億元取得華夏大樓與坐落的土地，後來，2006年3月29日國民黨在第17屆第26次的中常會中，同意備查交易案。

判決指出，依國民黨內控，變賣財物應公開招標，不過，有特殊情形得以議價方式辦理，加上2006年間，國民黨因精簡人力而須給付黨工退休金需錢孔急，且舊黨部大樓修繕費用高昂維護不易，於是有出售舊黨部大樓的必要。

不過，因國民黨設定須以公益使用等嚴格條件賣出，且舊黨部大樓涉及許多不當黨產爭議，乏人問津，國民黨未經公開招標直接與長榮議價，並沒有違反程序。

判決書指出，舊黨部大樓土地規劃為行政區，國民黨出售條件設定購買者應為公益目的而使用，有所依憑，況且，政黨在謀取國家統治權，與利益團體所追求的不同，設定成公益使用，一定會減損買家的意願。

不過，馬英九當時身為國民黨黨主席，行為時，志在贏得執政推展的政治目的，而不是以商業利益為唯一考量，難以認定馬的行為悖於國民黨所託，無關背信罪。

合議庭認為，國民黨設下買家條件後，沒有其餘買家存在，國民黨因此將大樓出售給張榮發基金會，馬英九、張哲琛都沒有主觀犯意，雖然，張榮發基金會後來未給付尾款1億元，但國民黨的法律主張有依據，賣大樓沒有造成黨的損害。

馬英九 三中案

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