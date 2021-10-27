馬英九三中案一審無罪 趙少康籲檢察官別上訴免遭打臉

三中案一審宣判，前總統馬英九獲判無罪。中廣董事長趙少康呼籲檢察官不要再上訴，否則只是再一次被高等法院打臉而已。

趙少康表示，馬英九本來就應該被判無罪，他沒有從三中案獲取一分一毫，沒有讓國民黨有任何損失，只是讓國民黨為了符合廣電法退出媒體，特偵組經過幾年的詳細調查，以「查無不法」簽結。沒想到蔡英文上台後，又大動干戈重啟調查，非要以羅織的罪名起訴馬英九，政治起訴斧鑿斑斑，「好像陳水扁被關，馬英九也一定要被關，完全的政治報復」。

趙少康說，檢察官起訴書甚至反問馬英九何必急著處理三中呢？就算違反廣電法的黨政軍退出媒體，也沒有什麼了不起。檢察官不當起訴，整本起訴書荒唐好笑、邏輯不通、漏洞百出，完全是政治起訴，所幸沒出現政治判決。

趙少康坦言，馬英九有很多政治決定他並不同意，但中廣案他最清楚，從頭到尾馬英九沒有介入，馬英九沒有一分一毛的個人利益，完全是為了維護國民黨守法的形象，讓國民黨符合廣電法黨政軍退出媒體的規定，他有什麼錯呢？連這個檢察官也說他有罪，這不是羅織什麼是羅織？

趙少康指出，他個人從特偵組到台北地檢署，前後被傳訊了至少５次，查問得鉅細彌遺，個人以及各公司的收入、繳稅、各種帳目，簡直是上窮碧樓下黃泉般的查，讓他有深深的屈辱感。

趙少康說，中廣是因為中國時報余建新當時要了又不要，才找到他們的，如果真的那麼好經營，余建新為什麼不要？中間他請律師數度發函要求解約還款未被接受，他對廣播媒體的出價是所有出價人中最高的。至於中廣資產不能分割處理，把餘款付給國民黨，也是由於NCC數次的否准，跟馬英九有什麼關係？而且中廣帳目清清楚楚，每季都經過大會計事務所查帳，該屬於賣方所有的，一毛都不會少，檢察官查過中廣所有帳目，心知肚明。

趙少康強調，台北地院的無罪判決書清清楚楚說明無罪判決的理由，重重打臉地檢署的大張旗鼓荒謬起訴，地檢署應該比照翁啟惠案，不再提起上訴，否則以地檢署起訴書的邏輯不通、漏洞百出，只要是有點頭腦的法官，都不會判馬英九有罪，檢察官上訴只是自取其辱，再一次被高等法院打臉而已。