三中案唯一有罪！蔡正元侵占2.8億判3年半 法院理由出爐

前總統馬英九涉「三中案」獲判無罪，前立委蔡正元也被控利用中影股權交易機會，侵占阿波羅公司出售中影股權的股款2.8億元，來清償房貸、競選立委廣告託播費等，檢方依侵占、背信、洗錢、違反商業會計法起訴蔡、妻子洪菱霙、岳父洪信行，台北地方法院今依業務侵占判蔡正元3年6月、違反商業會計法6月徒刑，得易科罰金，沒收2億8032萬餘元犯罪所得，另洪菱霙、洪信行無罪，可上訴。

台北地院指出，中投公司和郭台強妻子羅玉珍、莊婉均2006年4月27日簽訂股權買賣契約，由中投公司出售中影公司股權，而蔡正元、羅玉珍、莊婉均也簽約約定由阿波羅投資公司擔任股權交易平台，而由阿波羅公司負責人蔡正元擔任受託人，來處理計算和交付款項事宜。

然而，蔡正元深知股票出售後，股款應歸屬於阿波羅公司，再待三方當事人協議分配，但款項4億3244萬餘元信託交付給蔡正元後，蔡竟因個人需求將款項2億8032萬餘元侵吞為己用。

蔡正元擔任阿波羅董事長，故意未向記帳業者揭露相關個股款信託事項，害業者漏未登記會計科目，導致阿波羅公司2007年度財務報表不實。

法院認為，蔡正元犯刑法業務侵占罪、背信罪、商業會計法故意遺漏會計事項不為記錄，致使財務報表發生不實之結果罪，審酌蔡正元以國民黨籍立委身分，仲介中影公司股權交易案，利用身為阿波羅公司負責人的機會，掏空登記於阿波羅公司名下股票出售後款項、資產達2億8032萬餘元，嚴重侵害阿波羅公司利益，並使其餘三方協議當事人中投、羅玉珍、莊婉均無從取得應有權益，破壞交易安全，另故意遺漏會計事項，導致阿波羅公司資產負債表不實，行為實有不當。

蔡正元身為前民意代表，學經歷俱佳，理應知悉遵守法律的重要，但訴訟期間一再飾詞狡辯，無任何悔意，態度難謂良好，也審酌蔡正元無前科紀錄，素行尚佳，考量犯罪動機、手段及家庭生活狀況等一切情狀，判3年6月徒刑，沒收犯罪所得2億8032萬餘元。