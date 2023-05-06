快訊

澳籍交換生中毒…女密友坦承買老鼠藥 疑不願讓他離台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

募年輕民防 在野籲政策說清楚

聯合報／ 記者周佑政張曼蘋江婉儀游明煌／台北報導
最近中央啟動多元召募年輕民力政策，警政署發公文要求全國各警察局總動員，召募十八歲至四十歲的熱血青年，加入義警或民防行列。 圖為台北市政府舉行一一二年全民防衛動員暨災害防救（民安九號）演習實兵演練。記者胡經周／攝影
最近中央啟動多元召募年輕民力政策，警政署發公文要求全國各警察局總動員，召募十八歲至四十歲的熱血青年，加入義警或民防行列。 圖為台北市政府舉行一一二年全民防衛動員暨災害防救（民安九號）演習實兵演練。記者胡經周／攝影

蔡政府近期透過警察與國營事業系統召募民防人員，引發藍營批評為選舉打「戰爭牌」。民進黨立委昨口徑一致強調「備戰才能避戰」，但國民黨立委呼籲，不要用國防為理由造成民眾恐慌，民眾黨立委也說，不建議蔡政府以模糊態度做這些事，否則不利國防後備動員。

新北市長侯友宜表示，他是警察出身，軍人跟警察在法律位階、角色功能完全不一樣，政府有責任把國防政策說清楚，包括民防、義警在支援軍事工作，到底要扮演什麼角色？

民進黨立委羅致政說，藍營一向打「戰爭牌」，把選舉當成戰爭與和平的選擇，但多數民眾不認同。備戰才能避戰、止戰，全民國防本來就是目前戰略的一部分。內政部長林右昌則說，過去國民黨不重視、不作為、擺爛，不要因為選舉要到了就去渲染戰爭的恐懼。

國民黨李德維說，基礎設施防護，平時與戰時差異不大，相關主責單位不要用國防為理由造成民眾恐慌，對於執政而言不是好事，政府單位一旦有不正常訊息或情勢，都會影響到民心。

民眾黨立委張其祿表示，蔡政府必須要說清楚全民國防的整備，到底要做到什麼程度，應精準說明政府的規畫，他不建議蔡政府以模糊態度做這些事，至少得讓民眾有心理準備，否則對國防後備動員也不見得有利。

戰爭 民防 民進黨 林右昌

延伸閱讀

民眾黨團批評台美軍事工業合作荒腔走板

影／聯華食品大火釀8死 民眾黨呼籲消防修法別再拖

游淑慧就黨員意見戰李彥秀 李德維：黨提名要尊重黨員

警察擴編受軍訓？ 立委質疑是「準陸軍」訓練

相關新聞

募年輕民防 在野籲政策說清楚

蔡政府近期透過警察與國營事業系統召募民防人員，引發藍營批評為選舉打「戰爭牌」。民進黨立委昨口徑一致強調「備戰才能避戰」，...

批國民黨擺爛！ 林右昌：民防重新招募別渲染成戰爭的恐懼

針對中央啟動多元召幕年輕民力政策，警政署發文要求各警察局總動員招募熱血青年加入義警或民防，藍委質疑是要為戰時做準備。內政...

兩岸若打巷戰「老百姓拿步槍能撐多久？」退役中將曝殘酷答案

因應中共解放軍近年對我軍事擾台動作不斷，空軍向美國採購66架F-16V戰機，原訂今年初首批交機，美方已告知，首批交機時程延遲到2025年中以後。退役中將帥化民表示，萬一兩岸打起巷戰，台灣老百姓一天都撐不下去。

警署招募年輕民防支援軍事 侯友宜：政府應把國防政策說清楚

警政署擴大招募18到40歲民防、義警，協助支援軍事勤務任務。新北市長侯友宜今早赴新北市議會備詢前，受訪表示，自己是警察出...

廣募民力又一招！圖解民防編組 警為何召募熱血青年

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你看政府召募民防的多元管道。

新聞眼／全動法風暴後 全民備戰氣氛再蔓延

蔡政府透過全國警察機關召募四十歲以下「熱血青年」加入民防行列，也要求油水電等國營事業單位進行民防團隊整編與訓練實施計畫，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦