募年輕民防 在野籲政策說清楚

蔡政府近期透過警察與國營事業系統召募民防人員，引發藍營批評為選舉打「戰爭牌」。民進黨立委昨口徑一致強調「備戰才能避戰」，但國民黨立委呼籲，不要用國防為理由造成民眾恐慌，民眾黨立委也說，不建議蔡政府以模糊態度做這些事，否則不利國防後備動員。

新北市長侯友宜表示，他是警察出身，軍人跟警察在法律位階、角色功能完全不一樣，政府有責任把國防政策說清楚，包括民防、義警在支援軍事工作，到底要扮演什麼角色？

民進黨立委羅致政說，藍營一向打「戰爭牌」，把選舉當成戰爭與和平的選擇，但多數民眾不認同。備戰才能避戰、止戰，全民國防本來就是目前戰略的一部分。內政部長林右昌則說，過去國民黨不重視、不作為、擺爛，不要因為選舉要到了就去渲染戰爭的恐懼。

國民黨李德維說，基礎設施防護，平時與戰時差異不大，相關主責單位不要用國防為理由造成民眾恐慌，對於執政而言不是好事，政府單位一旦有不正常訊息或情勢，都會影響到民心。

民眾黨立委張其祿表示，蔡政府必須要說清楚全民國防的整備，到底要做到什麼程度，應精準說明政府的規畫，他不建議蔡政府以模糊態度做這些事，至少得讓民眾有心理準備，否則對國防後備動員也不見得有利。