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警署招募年輕民防支援軍事 侯友宜：政府應把國防政策說清楚

聯合報／ 記者張曼蘋江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今早赴新北市議會備詢前，受訪表示，政府有責任，把我們國防政策說清楚。記者張曼蘋／攝影
新北市長侯友宜今早赴新北市議會備詢前，受訪表示，政府有責任，把我們國防政策說清楚。記者張曼蘋／攝影

警政署擴大招募18到40歲民防、義警，協助支援軍事勤務任務。新北市長侯友宜今早赴新北市議會備詢前，受訪表示，自己是警察出身，軍人跟警察在法律位階、角色功能完全不一樣，既然角色完全不一樣，面對現在的狀況，「政府有責任，把我們國防政策說清楚。」

侯友宜表示，今天有看到報紙上，義警民防目前在招募中，他是警察出身，軍人跟警察在法律位階、角色功能完全不一樣，既然角色完全不一樣，面對現在的狀況，政府有責任把國防政策說清楚，包括在招募過程中，民防、義警在支援軍事的工作上，到底要扮演什麼角色？都要很清楚向大家說明白。

至於媒體詢問，今天輪到民進黨議員要針對核能、治安、槍枝問題質詢，侯友宜表示，他這輩子從事公職43年，永遠效忠國家、愛台灣這塊土地，尤其面對國家現在情勢，不管是對外，國際情勢詭譎，台海穩定跟區域和平非常重要；對內，台灣挑戰更多，不管缺水缺電，內政很多都需要改變，更重要是人民在生活過程中有很多問題需要去解決。

侯友宜強調，他用這樣的態度，都是希望國家內部，每個人都能團結在一起，唯有內部團結，不要製造對立衝突，攜手面對，才能讓台灣更加穩定，安居樂業，大家一起共同面對攜手合作。

警察 侯友宜

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