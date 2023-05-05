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警局總動員募年輕民防 可支援軍事勤務

聯合報／ 記者程遠述屈彥辰林縉明／台北報導
最近中央啟動多元召募年輕民力政策，警政署發公文要求全國各警察局總動員，召募十八歲至四十歲的熱血青年，加入義警或民防行列。圖為台北市政府昨舉行一一二年全民防衛動員暨災害防救（民安九號）演習實兵演練。記者胡經周／攝影
最近中央啟動多元召募年輕民力政策，警政署發公文要求全國各警察局總動員，召募十八歲至四十歲的熱血青年，加入義警或民防行列。圖為台北市政府昨舉行一一二年全民防衛動員暨災害防救（民安九號）演習實兵演練。記者胡經周／攝影

蔡英文總統要求建立全民防衛觀念，中央隨即啟動多元召募年輕民力政策。警政署發文要求全國各警察局總動員，召募十八至四十歲熱血青年加入義警或民防行列，有警局發動員警下班時間到捷運站舉牌、發傳單「衝刺業績」。國民黨立委批評，警察勤務很重，政府要強化戰時準備應成立專責單位負責，非「穿著衣服改衣服」。

根據各縣市警察局製作的召募文宣，民力任務是每月四小時協助地方維護治安或民間自衛，每年要接受四至八小時訓練，參與全民防衛演習協助交通管制與疏散避難，協助重大災害搶救、支援軍事勤務。

召募文宣強調各種相關福利

召募文宣還強調會有相關福利。高雄市楠梓分局宣傳單說明會提供團體意外險及福利互助金、免費學習防身及緊急救護專業技能、定期業務觀摩及常年訓練、志願服務榮譽卡享半價優惠，還有年終慰問禮品。

台北市內湖分局宣傳「加入民防團隊好處多多！」徵求十八至四十歲「想為社會付出的您，男女不限」。台中市大雅分局「召募熱血青年」男女不拘，只要熱心公益、品德良好、身體健康。

過去每年都有民防人力召募，今年是一整年擴大召募。曾任警大教授的國民黨立委游毓蘭表示，警政單位規範警察召募一位四十歲以下中年者參加民防即可記一支嘉獎，她不贊成此做法。她說據了解是美方給蔡政府壓力，警察為達成召募ＫＰＩ卯足勁宣傳，不僅大幅增加勤務外負擔，更是角色混亂。

蔡政府召募民防 製表／政治中心
蔡政府召募民防 製表／政治中心

立委：警察維持治安 非擊斃敵人

游毓蘭說，政府要培訓五五○○名警察擔任「種子教官」、訓練武器城鎮戰射擊等政策，政府要警察不只安內，還要「攘外」做戰時準備，但警察角色是維持治安，不是為了擊斃敵人，和被訓練要作戰的軍人完全不同，現在作法只會讓警察「做虛工」。

她認為政府如果真要推動戰時準備，應效法九一一事件後的美國，整合成立專責的「國土安全部」，另規畫人力預算，不是要現有警察又要召募民防，又要增加軍事訓練規畫，「真的是離譜」。

民進黨立委鍾佳濱認為，民防與義警本來就是協勤人力，因應天然災害預防提供協助，國民黨立委把居安思維的常備作為聯想到跟戰爭危機有關，「難道要犯罪橫行或發生天然災害才組織協勤民力？」

警察 國民黨 游毓蘭 蔡英文 鍾佳濱 民防 捷運 演習

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