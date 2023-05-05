連車馬費都沒有…民防召募青年「不可能的任務」

警政署擴大召募十八到四十歲民防、義警，高雄資深民防分隊長徐永忠直言，這是「不可能的任務」；他說，曾試圖召募十多人，但不到半年就幾乎全部走光，僅存的一人還是父母和他關係好才願留下，警署推動此措施缺少誘因，很難招到年輕人。

「警力有限，民力無窮」是警政署前署長姚高橋在卅年前擔任高雄市警局長期間，為推動社區警政，運用民力防竊及防搶所喊出的口號，這耳熟能詳的八個字，最近又在街頭或警方舉辦的活動場所出現，只不過變成用來召募民防及義警人員。

陳姓義警中隊長說，現在義警多是中年人，年紀大多五十歲以上，協助警方勤務多是在社區巡邏或是守望，現在連召募義警都很困難，如果未來召募的義警或民防人員還要支援軍事勤務，會有多少人參加是一大疑問。

一名民防人員說，平日協助警方維護地方治安，戰時可協助疏散民眾，但如果要幫助軍人諸如搬運彈藥作業，因沒受過訓，可能造成更多傷亡。

警方召募的民防及義警人力，將四十歲以下的民力列為「應變組」，一旦發生重大災害或勤務便投入相關勤務工作；四十到五十歲列「機動組」協助交通疏導等勤務，五十歲以上列「勤務組」負責支援協勤。

張姓義警說，義警和民防協助警方勤務連車馬費都沒有，只有義交才有車馬費；要新進義警參加軍事勤務，除非政府給錢，才會有人想當義警。