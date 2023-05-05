北市首度戰災演練 美方代表觀摩

台北市民安九號演習昨天登場，狀況假設遭遇空襲，演練如何進行人員疏散，設置戰時收容救濟站及重大災害搶救；台北市長蔣萬安表示，這是北市第一次以戰災為主題的演練，但「追求和平但不畏戰」，他也證實有美方代表觀摩，細節不便評論。

媒體追問舉辦這場演習是否認為台海關係危急？蔣萬安說，根據科技數據、專家學者意見，共同規畫出演練過程；從烏俄戰爭以來，大家看到國際及區域情勢多變，因此必須做好相關準備。

台北市民安九號演習模擬戰時複合式災害搶救，台上有我軍方人員陪同外國駐台人員觀摩。記者胡經周／攝影

蔣萬安強調，如果北市發生戰事或災害，國軍無法支援救災任務下，市府如何調度轄軍、警、消、民維持地方治安及民生需求，甚至支援軍事勤務，透過這次演習來準備，而演習完全由北市自身完成，這也是與往年不同之處。

新北市長侯友宜昨在議會接受無黨籍議員李翁月娥質詢時，也提到本來就是要和平，但如何創造和平條件？除了要深化民主，讓更多同盟國家跟我們站在一起保護民主價值，也要強化國防，讓自己有自我防衛能力，將來也要兩岸降低敵意，互相交往溝通。

民眾黨新北市議員陳世軒問新北防衛動員規畫？侯友宜說，他在新北十三年，這類演練與準備除了依全民防衛動員法動員做災防，還有平時的緊急災害應變作為，平常會兵棋推演、實務演練，包含空襲警報疏散、醫療搶救；戰時可能沒網路，所以有透過基層里鄰長、廣播系統等總動員，警察、民防義警、後備軍人也會加入。