新聞眼／全動法風暴後 全民備戰氣氛再蔓延

蔡政府透過全國警察機關召募四十歲以下「熱血青年」加入民防行列，也要求油水電等國營事業單位進行民防團隊整編與訓練實施計畫，雖民防制度並非新創，但行政部門「加強」召募民力、盤點平戰轉移機制，讓「全民備戰」氣氛蔓延，也引發社會憂慮。

蔡英文總統與副總統賴清德經常強調「備戰才能避戰」，最近政府部門透過「多元管道」積極召募民力，表面上是強化民力協助維持治安、搶救重大災害，但依據相關辦法，民防團隊也肩負支援軍事勤務任務，號召民眾加入民防，重要目的當然也是為了讓民眾接受訓練，在戰時能夠協助作戰。

國防院學者蘇紫雲雖緩頰「兩岸緊繃局勢只是擴大增加民防人員的其中原因之一」，但從蘇的說法也能了解，正因為兩岸緊繃局勢，需要加強來自民間的力量。

民進黨政府從先前推動義務役兵役役期恢復為一年，到國防部預告引發「青年上戰場」及管制媒體等疑慮的「全民動員法」爭議，再到警政署要選調教官接受訓練、擴大保二總隊編制以利平戰轉移的構思，已讓民眾有全民皆兵之感，最近美國廿五家軍火商訪台，現在又傳出行政部門積極召募民眾響應民防，加深國人的疑慮。

政府或許會說，一系列國防、民防政策作為都不是「新創」策略且行之有年，目的是為了強化國防與自我防衛的能量，但從另一個角度看，民進黨政府不斷強調「備戰」，也會讓民眾聯想到「戰爭」，感到不安與恐慌。

先前的全動法風暴重創民進黨，原因就是民眾憂慮「戰爭」，政府此時又大費周章召募民防，如果不好好說清楚講明白，導致社會疑慮加深，對綠營明年的選情絕非好消息。