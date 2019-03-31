太陽花爆警察退休潮 年改打亂新陳代謝

官警說，太陽花學運時「警察用太凶」，又沒尊嚴地位，引發退休潮。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國內警力長期不足，全台缺額最高峰達八千人，相當整個台北市警力；警政署為減輕基層負擔迅速補人，未料年改衝擊等因素打亂了警力新陳代謝，演變成人力供過於求。

統計近十年警察離、退休人數，從二○○九年一三一四人，二○一四年升至二五四一人，二○一五年三二三八人達最高峰，隔年降為二○一二人，去年減至一三八七人，今年一月僅一○二人，開始出現緩退趨勢。警察工作性質危勞，警界憂心進入高齡警察時代，戰力不復以往，加上欠缺升遷誘因，「老警察怎麼有力氣幫人民衝鋒陷陣？」

官警說，太陽花學運時「警察用太凶」，又沒尊嚴地位，引發退休潮，警力不足成嚴重問題。警政署考量基層過勞，才會在二○一六年推動五年增補計畫，警專及四等特考每年各招訓約兩千人；當時因警專容訓量不足，還增加訓練基地，將特考生訓練移至保一、四、五總隊，訓練時間也從十六個月縮短為十二個月，提早下單位。

未料年改一夕打亂新陳代謝，去年七月新制上路，來不及「跳船」的老警察因退休金縮水，轉而不願退休，警政高層措手不及，超額成新問題。

有員警比喻，房屋容納人數就像匡列員額，可養活人數是預算員額，現住人數是實際員額，目前地方政府的預算員額達匡列上限，實際員額也逼近預算員額，幾無空間再派補新人。

警政署表示，社會普遍認知警察工作危勞，都會區尤其嚴重，包括台北、新北、桃園多年來都曾反映警力不足；警察過勞是不爭事實，如果地方能適度增補警察員額，對員警和民眾都是好事。