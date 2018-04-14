中職／楊清瓏賣珠寶拉球員下場：不能只會打球

2018-04-14 13:38 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 毛琬婷 ／台北報導



曾是1984年洛杉磯奧運棒球國手的楊清瓏，接下綺麗珊瑚育樂公司總經理一職，親自站櫃學賣珠寶。 楊清瓏／提供 分享 facebook

金剛隊總教練時期曾是1984年洛杉磯奧運棒球國手的楊清瓏，接下綺麗珊瑚育樂公司總經理一職，親自站櫃學賣珠寶，也希望球員培養其他場外能力。 報系資料照、楊清瓏／提供 分享 facebook

有感於現在運動員面臨轉職的平均年齡愈趨年輕化，加上希望能替公司帶來新氣象、創造不同的產值，曾是知名棒球員、教練與球評的楊清瓏來到台東，接下綺麗育樂有限公司總經理一職，並且親身站到最前線，從珠寶銷售到飯店房務等事項都親力親為，就是希望能以身作則，帶給棒球員不同於棒球場上的生活。

現年60歲的楊清瓏是1984年洛杉磯奧運會的中華隊國手，雖然棒球只是表演項目，他在銅牌戰對上南韓隊時，在關鍵第14局敲出超前的兩分全壘打，中華隊最終抱回奧運棒球項目的首面獎牌；結束球員身分後，他也擔任過職棒總教練與球評等角色。

要球員帶來更多的產值

3年多前楊清瓏來到台東，受到綺麗珊瑚董事長的邀請，加入育樂有限公司，不同於以往業餘棒球隊只是「會打棒球」的情況，楊清瓏表示，球員們要能替公司帶來更多的產值，因此要求所有綺麗珊瑚棒球隊的球員必須要公司上班，學習棒球之外的第2專長。

「第一次接觸到非棒球的事情，真的帶給我不少困難，從最基礎的專業知識、到後來真正能站上第一線跟客人銷售，我花了好長一段時間才達成。」楊清瓏回憶起當初接觸到寶石、珊瑚等銷售時說，「其實專業知識只要肯努力、花時間去記憶都不是太困難，我認為最困難的是站上前線銷售的時候，以往我們只會打棒球，不太需要去與陌生人接觸，但現在我們必須鼓起勇氣主動與客人交談。」

客人笑容 帶來不同成就感

「從客人臉上看到開心的笑容，真心喜歡我替他們介紹的商品，那種成就感真的是不同於棒球場上的。」楊清瓏自信地說道。