親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
林書豪專區
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
運動員轉職人生
路跑

中職／楊清瓏賣珠寶拉球員下場：不能只會打球

2018-04-14 13:38聯合晚報 記者毛琬婷／台北報導

曾是1984年洛杉磯奧運棒球國手的楊清瓏，接下綺麗珊瑚育樂公司總經理一職，親自站...
曾是1984年洛杉磯奧運棒球國手的楊清瓏，接下綺麗珊瑚育樂公司總經理一職，親自站櫃學賣珠寶。 楊清瓏／提供
分享

金剛隊總教練時期曾是1984年洛杉磯奧運棒球國手的楊清瓏，接下綺麗珊瑚育樂公...
金剛隊總教練時期曾是1984年洛杉磯奧運棒球國手的楊清瓏，接下綺麗珊瑚育樂公司總經理一職，親自站櫃學賣珠寶，也希望球員培養其他場外能力。 報系資料照、楊清瓏／提供
分享

有感於現在運動員面臨轉職的平均年齡愈趨年輕化，加上希望能替公司帶來新氣象、創造不同的產值，曾是知名棒球員、教練與球評的楊清瓏來到台東，接下綺麗育樂有限公司總經理一職，並且親身站到最前線，從珠寶銷售到飯店房務等事項都親力親為，就是希望能以身作則，帶給棒球員不同於棒球場上的生活。

現年60歲的楊清瓏是1984年洛杉磯奧運會的中華隊國手，雖然棒球只是表演項目，他在銅牌戰對上南韓隊時，在關鍵第14局敲出超前的兩分全壘打，中華隊最終抱回奧運棒球項目的首面獎牌；結束球員身分後，他也擔任過職棒總教練與球評等角色。

要球員帶來更多的產值

3年多前楊清瓏來到台東，受到綺麗珊瑚董事長的邀請，加入育樂有限公司，不同於以往業餘棒球隊只是「會打棒球」的情況，楊清瓏表示，球員們要能替公司帶來更多的產值，因此要求所有綺麗珊瑚棒球隊的球員必須要公司上班，學習棒球之外的第2專長。

「第一次接觸到非棒球的事情，真的帶給我不少困難，從最基礎的專業知識、到後來真正能站上第一線跟客人銷售，我花了好長一段時間才達成。」楊清瓏回憶起當初接觸到寶石、珊瑚等銷售時說，「其實專業知識只要肯努力、花時間去記憶都不是太困難，我認為最困難的是站上前線銷售的時候，以往我們只會打棒球，不太需要去與陌生人接觸，但現在我們必須鼓起勇氣主動與客人交談。」

客人笑容 帶來不同成就感

「從客人臉上看到開心的笑容，真心喜歡我替他們介紹的商品，那種成就感真的是不同於棒球場上的。」楊清瓏自信地說道。

綺麗珊瑚中職

相關新聞

中職／棒球人楊清瓏球場外磨練 人生更繽紛

2018-04-14 13:40

中職／創立運動機能服品牌 鄭家兄弟要當球員後盾

2018-04-06 14:40

中職／鄭家兄弟告別職棒 從科技業踏回運動業

2018-04-06 14:35

中職／打球磨耐性 幫張文憲走過開店困境

2018-04-05 14:42

中職／張文憲急流勇退 打者變身寵物美容巧手

2018-04-05 14:40

中職／走過白血病 前合庫年薪王人生觀大轉彎

2018-04-04 14:35

中職／王建民青棒搭檔 黃騤榮棄百萬薪轉汽美

2018-04-04 14:30

NBA／以自己故事入圍奧斯卡 布萊恩瞄準小金人

2018-02-20 14:00

NBA／又編又導又演 布萊恩轉戰電影界

2018-02-20 14:00

籃球／林志隆：開店就像球隊 要先找神隊友

2018-02-20 13:29

籃球／從零開始學咖啡 壯年退役林志隆變林老闆

2018-02-20 13:29
看更多

熱門文章

外資金童蔡崇信加入阿里月領2千 老婆說他瘋了

2018-04-13 15:51

NBA╱布萊恩點名 MVP挑哈登、最佳教練選爵士

2018-04-13 16:55

NBA╱少了柯瑞想贏馬刺 勇士還有3大武器

2018-04-13 17:45

MLB／跑上三壘不到12秒 大谷翔平嚇到球評

2018-04-13 23:50

MLB／林子偉單場雙安 紅襪獵鶯奪第11勝

2018-04-14 10:42

NBA／季後賽保守用兵 騎士主帥推10人輪替

2018-04-13 11:36

NBA╱最勤奮的男人 麥凱倫三連霸跑動總距離

2018-04-13 18:10

MLB／大谷雙安跑回致勝分 天使逆轉皇家6連勝

2018-04-14 11:45

中職／兄弟23安強攻 打到悍將野手出來投

2018-04-13 21:42

JHBL／U16國手證明自己 金華國中收隊史第5冠

2018-04-13 23:07

NBA╱相信過程？ 理查森揭露76人重建秘辛

2018-04-13 18:30

NBA／柯瑞首輪報銷 柯爾：除非像棒球有代打

2018-04-14 09:43

MLB／投手犯規引崩盤 達比修有掉4分吞首敗

2018-04-14 09:13

NBA／勇士季末低迷 柯爾：太早鎖定第二種子

2018-04-14 09:04

JHBL／2分險勝懷生 永仁三連霸收冠軍錦旗

2018-04-13 21:01

中職／許基宏二軍連3戰開轟 回一軍仍是未知數

2018-04-13 16:14

NBA／雷納德歸期未定 蓋伊扮演馬刺關鍵角色

2018-04-14 10:18

NBA／不指望柯瑞首輪歸隊 柯爾喊話二連霸

2018-04-13 12:10

NBA／黃蜂戰績不佳 總教練克里佛遭解雇

2018-04-14 11:05

中職／猿隊斷獅4連勝 小獅投王玉譜一勝難求

2018-04-13 22:22

中職／中信火力大放送 5局打完已敲19安

2018-04-13 20:40

MLB／陳偉殷歸隊近了 美媒透露定在4月28日

2018-04-14 08:12

NBA╱「抄截王」歐拉迪波蛻變 溜馬撿到寶

2018-04-13 17:53

中職／兄弟掃19分打爆悍將 周思齊：我們不想輸

2018-04-13 23:48

全中運／比賽停電 選手：還能辦東亞青運嗎

2018-04-13 17:46

NBA／想看勇士、騎士連四季對決 恐怕不樂觀

2018-04-13 17:56

NBA／台灣人入主籃網 俄國老闆：歡迎蔡崇信

2018-04-13 14:34

NBA／安比德首戰恐缺陣 J博士：76人仍會冠軍

2018-04-14 11:30

游泳／爆冷未晉級 洪荒少女傅園慧考慮退休

2018-04-13 18:22

MLB／林子偉本季首次先發 第9棒 、游擊手

2018-04-14 07:37

NBA／樂透選秀改制遏止擺爛 聯盟主席：很困難

2018-04-14 11:01

蔡崇信個人身分投資 籃網不會改名天貓、淘寶

2018-04-14 01:29

MiLB／李振昌1.1局飆3K中繼成功 本季防禦率0

2018-04-14 12:29

JHBL／「當自己的教練」民族逆轉員山收季軍

2018-04-13 17:09

MLB／今日戰績表 天使5連勝穩居分區龍頭

2018-04-13 15:12

MLB／頂替野手 林子偉有望本季首度先發

2018-04-13 23:52

JHBL／拿出永吉精神帶傷拚 陳恩：我腳沒有斷

2018-04-13 18:58

MLB／修梅克前臂緊繃 天使續找原因

2018-04-13 16:41

NBA／當林書豪老闆！蔡崇信2021年掌籃網

2018-04-13 23:26

JHBL／永仁第10冠達陣 教頭：可以交棒了

2018-04-13 23:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top